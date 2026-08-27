전남·광주 전교조 “서·논술형 평가 연수 중단하라” 촉구

교사 83.1% 응답 “100% 전면 시행 반대”

“2027년 일정보다 시범운영·검증이 먼저”

세줄 요약 전교조, 서·논술형 평가 연수 중단 촉구

초등 5·6학년 필수 연수 지정에 반발

교사 다수, 절차·공정성·부담 우려

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전국교직원노동조합 전남지부와 광주지부가 전남광주통합특별시교육청의 서·논술형 평가 확대 정책에 제동을 걸었다. 일부 교육지원청이 초등학교 5·6학년 교사를 학교당 2명씩 필수 연수 대상으로 지정하자 “현장 의견 수렴과 충분한 검증이 선행돼야 한다”며 연수 중단을 촉구했다.전교조는 26일 성명을 내고 “교육청이 학교 현장과 충분한 협의 없이 정책 시행을 기정사실화하고 있다”고 주장했다. 일부 교육지원청은 ‘2026년 서·논술형 평가 연수 운영 계획’에 따라 초등 5·6학년 교사를 학년별 1명씩 지정해 평가 문항과 채점기준표를 개발하고 모의채점까지 하도록 했다.전교조가 지난 7월 교사 1617명을 대상으로 실시한 조사에서는 응답자의 97.0%가 정책 추진 절차가 부적절하다고 답했다. ‘100% 전면 시행’에 반대한다는 응답도 83.1%에 달했다. 교사들은 채점의 공정성과 신뢰성, 이의신청·민원 증가, 평가 업무 부담 등을 우려하고 있다.전교조는 김대중 특별시교육감이 지난 7월 21일 정책을 일부 조정하면서 “교육공동체의 공감을 얻어가며 추진하겠다”고 밝힌 뒤 불과 한 달여 만에 필수 연수를 추진하는 것은 약속과 배치된다고 비판했다.반면 교육청은 27일 해당 연수가 자체적으로 새로 마련한 정책 추진용 연수가 아니라 교육부의 전국 단위 ‘학생 질문 중심 수업·평가 초등 선도교원 연수’에 따른 후속 과정이라고 설명했다. 교육부 연수를 이수한 선도교원이 강사로 참여하며, 전남광주 지역 연수는 9~11월 순차적으로 진행할 예정이라는 것이다.전교조는 서·논술형 평가의 교육적 취지 자체를 부정하지는 않는다고 밝혔다. 다만 문항의 타당도와 채점 신뢰도, 교사 간 평가 편차, 업무 부담과 민원 대책, AI 평가지원시스템의 정확성과 현장 적용 가능성 등을 충분히 검증해야 한다는 입장이다.전교조는 “2027년 시행이라는 시간표를 먼저 정해놓을 것이 아니라 충분한 시범운영을 거쳐 시행 시기와 범위를 다시 논의해야 한다”며 교사·학부모·교육시민사회가 참여하는 공론화 기구 마련을 거듭 촉구했다.전남광주 서미애 기자