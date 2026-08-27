“경주마 부상 원인 잡았다”… 마사회, 국내 첫 뼈 골절 위험요인 규명

한국마사회는 장수목장 소속 최윤기 수의사가 제 1저자로 참여한 경주마 근위 종자골 골절 위험요인 연구가 미국수의사회(AVMA)가 발행하는 국제 수의학 학술지에 게재됐다고 27일 밝혔다.
이번 연구는 국내 경마환경을 기반으로 경주마 부상의 핵심 위험요인을 규명하기 위해 진행됐다. 최 수의사는 영국 브리스톨대학교 팀 파킨 교수와 함께 2020년부터 2025년까지의 국내 경주마 데이터를 분석해 활동 유형과 훈련 이력 등 7개의 위험요인을 밝혀냈다.
특히 훈련 이력처럼 관리할 수 있는 요인을 찾아내 향후 실효성 있는 부상 예방 정책에 직접 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 한국마사회는 이번 성과를 바탕으로 경주마의 안전과 복지를 높이기 위한 과학적 연구를 지속할 방침이다.
최 수의사는 “이번 연구가 경주마 부상 예방의 실질적인 기반이 되길 바란다”며 “앞으로도 건강과 안전을 위한 예방 중심의 연구를 이어갈 것”이라고 전했다.
박영주 기자
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