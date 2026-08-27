충북도 “재정상황 경기도보다 심각”...비상경영 착수

세줄 요약 채무 잔액 1조3866억원, 비율 18.1%로 악화

내년 예산 투자·경상경비 구조조정 착수

고금리 부채 상환과 자주재원 확충 병행

이미지 확대 신용한 충북지사가 27일 충북도 재정상황을 브리핑하고 있다. 충북도 제공.

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재정 상황에 빨간불이 켜진 충북도가 고강도 재정 정상화 대책을 추진한다.27일 충북도에 따르면 현재 채무 잔액은 1조 3866억원으로 지난 4년 동안 1조 260억원이 늘었다.충북도의 2026년도 당초 예산 대비 채무비율은 18.1%로 최근 재정 비상상황을 선언한 경기도 채무비율(17.6%)보다 높다. 채무가 많다 보니 민선 9기 4년 동안 매년 1475억원의 원리금을 상환해야 한다. 당장 내년에 부담해야 할 이자만 374억원에 달한다.이에 도가 강도 높은 비상경영에 착수한다.내년도 당초 예산 편성 시 자체 투자사업 10% 이상, 경상경비 5% 이상을 구조조정하고 성과가 미흡한 사업은 일몰 또는 20% 이상 삭감할 방침이다.구 자치연수원 내 문화예술복합시설 조성비 100억원, 도청 대회의실 증축비 24억원, 충북 미식관광축제 5억원 등은 이미 감액이 결정됐다. 행정 내부경비인 업무추진비는 12%가량 줄인다. 도는 이런 방식으로 세출을 264억원 정도 감축한다는 계획이다.부채 상환에도 속도를 낸다.2030년까지 고금리 외부채를 현재 4360억원에서 2040억원으로 50% 이상 줄일 예정이다. 이를 위해 해마다 발생하는 잉여금과 향후 회수될 산업단지 분양대금을 고금리 외부채 상환에 집중 투입한다.자주재원 확충을 위해 청주 에어로폴리스 1·2지구 등 조성이 완료된 산업단지 분양을 신속히 완료해 투입된 자금을 회수하고 행정적 보존가치가 낮거나 활용도가 떨어지는 공유재산은 매각키로 했다.도비 부담이 큰 농어촌기본소득 등에 대해선 국비 지원 확대를 적극 건의할 계획이다.신용한 충북지사는 “내년이 충북도 재정정상화의 원년이 될 수 있도록 모든 공직자가 힘을 모으겠다”며 “합리적으로 투명한 재정 운영을 실현하겠다”고 말했다.청주 남인우 기자