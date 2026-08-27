중소벤처기업인증원, 정부조달기술진흥협회와 조달·인증 분야 협력 강화

세줄 요약 조달·인증 협력 업무협약 체결

기업 조달시장 진입 지원 연계

ISO·ESG 교육비 감면 혜택 제공

이미지 확대 엄진엽(오른쪽 세 번째) 중소벤처기업인증원 원장과 이형각(오른쪽 네 번째) 정부조달기술진흥협회 회장 및 양 기관 관계자들이 업무협약 체결 후 파이팅 구호를 외치며 기념촬영을 하고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

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중소벤처기업인증원(KOSRE)은 정부조달기술진흥협회와 조달·인증 분야 협력 및 기업 지원 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.양 기관은 지난 25일 정부조달기술진흥협회 회의실에서 협약식을 열고 기업의 조달시장 진입과 경쟁력 강화를 위한 협력에 나서기로 했다.협약에 따라 중소벤처기업인증원은 조달 관련 사업과 전문교육을 홍보하고 조달시장 진입을 희망하는 기업을 연계한다. 협회 및 회원사에는 ISO 인증, ESG 경영 수준진단평가, ISO 실무자 과정 등의 교육비 감면 혜택도 제공한다.정부조달기술진흥협회는 중소벤처기업인증원의 사업과 인증·ESG 관련 프로그램을 회원사 등에 알리고 수요기업을 연계한다.양 기관은 이번 협약을 바탕으로 조달·인증 관련 교육과 사업을 연계하고 기업 지원을 위한 협력사업을 지속적으로 확대한다는 계획이다.김태곤 리포터