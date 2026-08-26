‘목포대 vs 순천대’…국립의대 신설 전남광주시가 결정한다

교육부, 국립의대 신청 마감기간 오는 30일까지 연장키로

전남광주시에 ‘2개 대학 중 1곳 선정해 추천해 줄 것’ 요청

전남광주시, 전남연구원에 위탁해 대학 심사 후 추천 방침

이미지 확대 황기연 전남광주통합특별시 행정부시장이 26일 무안청사 기자실에서 국립의과대학 설립 관련 기자간담회를 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 교육부, 전남광주에 후보 대학 추천 기한 연장

목포대·순천대 개별 평가 뒤 한 곳 선정 방침

전남광주, 승복 확약서 포함해 절차 착수

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교육부가 전남광주통합특별시를 상대로 국립의과대학·병원 신설 신청 기한을 오는 30일까지 연기하기로 하면서 지역 숙원사업인 ‘전남 국립의대 유치’의 불씨가 되살아났다. 교육부는 특히, 국립의대 유치를 놓고 갈등을 빚고 있는 목포대와 순천대 가운데 한 곳을 전남광주통합특별시가 직접 선정·추천토록 해 향후 추이가 주목된다.26일 전남광주통합특별시에 따르면, 교육부는 통합특별시에 오는 30일까지 국립의대 설립 후보 대학을 추천해 달라고 이날 요청했다. 당초 국립의과대 신설 추진 계획 신청 시한은 지난 20일이었지만 교육부가 마감을 연장한 것이다.정부는 그동안 전남광주와 경북 두곳을 국립의대 신설 후보지로 압축하고 ‘정원 100명과 2030년 개교’를 목표로 신청서를 접수했다.경북은 국립경국대 단일 대학으로 신청서를 제출했지만 전남광주는 의대 설립의 전제 조건인 ‘목포대와 순천대의 통합’이 끝내 무산되면서 공모 요건을 갖추지 못해 사실상 탈락 위기에 놓였다.하지만 국립경국대가 의대 정원을 100명이 아닌 50명으로 신청하면서 전남광주가 나머지 50명을 배정받을 수 있는 여지가 생겼다.이와 관련, 전남광주시는 사업의 본래 취지가 ‘의과대 없는 지역에 의대 신설 및 이를 통한 지역 간 의료 격차 해소’라는 국정과제임을 내세워 정부를 설득해 왔다. 민형배 통합특별시장도 지난 25일 비공개 국무회의에서 이재명 대통령과 최교진 교육부 장관에게 ‘섬이 전국에서 가장 많으면서도 의료 사각지대에 놓인’ 옛 전남지역의 현실을 제시하며 의과대 신설 필요성을 강조했다.전남광주시는 교육부의 새로운 방침에 따라 목포대와 순천대 두 곳을 대상으로 신청서를 별도로 받아 평가한 뒤 한 곳을 선정해 교육부에 추천할 방침이다. 심사 평가는 전남연구원에 위탁하며 외부 전문가들로 평가위원단을 구성한다. 의대 정원 신청 인원은 100명이다.전남광주시는 탈락한 대학과 지역의 반발을 최소화하기 위해 평가 결과에 따른다는 ‘승복 확약서’도 신청서류로 받을 예정이다.민형배 전남광주특별시장은 “정부는 우리 시에 오는 30일까지 국립의대 신설 후보 1개 대학을 선정해 추천해 줄 것을 요청해왔다”며 “시민의 생명과 건강이 걸린 만큼 정부 요청에 따라 후보대학 선정 절차에 착수하겠다”고 밝혔다.민 시장은 이어 “지금 우리가 함께 지켜야 할 가장 큰 목표는 전남광주 국립의대 신설”이라며 “어렵게 얻은 기회를 반드시 살리겠다”고 강조했다.전남광주 홍행기 기자