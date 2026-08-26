부산 삼락·화명 조류경보 ‘경계’로 상향…수상레저·어획 금지

세줄 요약 삼락·화명 조류경보 경계 상향

유해남조류 기준치 초과 검출

수상레저·어획·식용 금지 조치

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 26일 오후 3시를 기해 낙동강 삼락·화명 수상 레포츠타운에 조류경보를 ‘관심’에서 ‘경계’로 상향 발령했다고 이날 밝혔다.경계 단계는 2회 연속으로 ㎖당 유해남조류 세포 수가 10만개 이상이거나, 한 번의 검사에서 50만개 이상 검출됐을 때 발령한다.삼락수상레포츠타운은 지난 8월 14일과 24일 측정에서 유해남조류 세포 수가 ㎖당 10만 194개, 29만 7092개 검출됐다. 화명수상레포츠타운은 지난 24일 검사에서 59만 5969개가 검출됐다.시는 최근 폭염 영향으로 높아진 수온과 강한 일사량, 유속 감소 등 유해남조류가 증식하기 좋은 환경이 지속된 탓으로 분석하고 있다.경계 단계 발령에 따라 시는 즉시 삼락·화명생태공원에서의 수상레저 활동, 어패류 어획과 식용 금지를 알리는 현수막을 게시하고, 안내방송과 현장 순찰 활동을 벌이고 있다.시는 시민의 친수활동 안정성 확보를 위해 2024년부터 삼락·화명 수상레포츠타운에서 친수구간 조류경보제를 시범 운영 중이다.시 관계자는 “시민 안전을 최우선으로 조류 발생에 대응하겠다”면서 “조류경보가 해제될 때까지 삼락·화명생태공원 주변에서의 수상레저 활동, 낚시 등 어패류 어획과 식용을 하지 말아 달라”고 당부했다.부산 정철욱 기자