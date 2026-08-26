“통합 LCC 본사는 반드시 부산에” 부산시의회 국민의힘 의원들 성명

세줄 요약 부산시의회 국민의힘, 통합 LCC 본사 부산 촉구

가덕도신공항 성공과 동남권 균형발전 강조

국토부·산은·대한항공에 책임 있는 해법 요구

이미지 확대 통합 저비용항공사(LCC) 본사 부산 설치 촉구 부산시의회 국민의힘 의원들이 26일 시의회에서 통합 저비용항공사(LCC) 본사의 부산 설치를 촉구하는 성명을 발표하고 있다. 부산시의회 제공

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부산시의회 국민의힘 박종철 원내대표 등 국민의힘 시의원들은 26일 성명을 통해 대한항공의 진에어, 에어부산, 에어서울 등 저비용항공(LCC) 3사 통합 추진과 관련 ‘통합 저비용항공사’ 본사의 부산 설치를 촉구​했다.박 원내대표 등은 “통합 LCC 본사 부산 유치는 단순히 기업 하나를 유치하는 문제가 아니라 가덕도신공항의 성공과 동남권의 새로운 도약, 국가균형발전을 좌우할 핵심 과제”​라고 강조했다.이들은 “에어부산은 부산을 모항으로 세계의 하늘을 누비는 항공사를 만들겠다는 부산의 꿈과 지역사회 노력으로 탄생한 부산 기업”이라며 “부산시민의 전폭적인 지지를 발판으로 김해공항 점유율 10년 연속 1위를 차지하며 지역 거점 항공사로서의 지위를 다져왔다”라고 밝혔다.이어 “가덕도신공항이 명실상부한 국가 남부권의 관문 공항으로 비상하기 위해서는 안정적인 노선을 확보·운영하고 새로운 국제노선을 개척할 거점 항공사가 필요하다”라고 덧붙였다.이들은 “국토교통부와 산업은행은 더 이상 ‘민간의 자율적인 결정’이라는 논리 뒤에 숨어서는 안 된다”라며 “정부와 국책은행이 주도한 항공산업 재편인 만큼 그에 따른 책임과 정면으로 마주하고, 지역 항공산업과 부산의 미래를 위한 구체적인 해법을 내놓아야 한다”​고 촉구했다.대한항공을 향해서도 “항공산업의 균형발전과 가덕도신공항의 성공을 위해 통합 LCC 본사를 부산에 설치하는 전향적인 결단을 내려야 한다”​고 요구했다.한편, 대한항공은 올 연말 아시아나항공과의 통합 작업 마무리에 이어 내년 초 목표로 대한항공 계열 진에어와 아시아나 계열 에어부산·에어서울 등 LCC 3사 합병을 추진 중이다.부산 신정훈 기자