‘글로벌 트라이포트 전진기지로’…가덕신공항 배후도시 밑그림 제시

개발 청사진 담은 ‘경제자유구역 공항복합도시지구 지정(안)’ 공고

눌차만·녹산산단 남측·가덕도 서측 4.69㎢ 대상

신공항·신항 연계 및 AI 기반 첨단도시·친환경 도시 조성

이미지 확대 가덕도 공항복합도시 경제자유구역 개발계획(안). 부산시 제공

세줄 요약 가덕신공항 배후 공항복합도시 청사진 공개

가덕도 4.69㎢에 복합 기능·기반시설 계획

주민공람 거쳐 올해 경제자유구역 신청

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2035년 개항 예정인 가덕도신공항의 핵심 배후도시 역할을 할 ‘가덕도 공항복합도시’ 청사진이 마련됐다.부산시는 26일 ‘부산진해경제자유구역 가덕도 공항복합도시지구 지정(안)’을 공고하고 내달 23일까지 주민공람과 설명회 등 주민 의견 수렴에 나선다.시는 가덕도신공항 기본계획을 반영해 개발계획안을 수립했으며, 2025년 3차례에 걸친 산업통상부 자문을 거쳐 이번 안을 확정했다고 밝혔다.이날 공고된 안에 따르면 사업명은 ‘부산진해경제자유구역 가덕도 공항복합도시지구’이며, 위치는 부산 강서구 가덕도 일원, 면적은 4.69㎢에 달한다.사업시행자는 부산도시공사이며, 2027년부터 2034년까지 주거·관광·상업·업무·산업·물류 기능을 갖춘 눌차만 일원(1단계), 산업·물류·관광 시설이 들어설 녹산산단 남측 및 가덕도 서측 일원(2단계)을 대상으로 기반 시설 공사를 하게 된다.시는 공항복합도시 부지와 관련 가덕도신공항의 핵심 배후도시로 부산신항과 가덕도신공항의 연계가 가능한 최적의 입지에 있다고 밝혔다.또 글로벌 트라이포트 전진기지로 복합물류 및 AI 기반 첨단산업이 지속 가능한 도시, 누구나 살고 싶은 친환경 미래도시로 조성, 외국인 투자 및 국내외 기업 유치를 견인하고 국가 경쟁력 및 도시 브랜드를 높이고자 한다고 사업 목적을 적시했다.구체적인 사업계획을 보면 동선방조제로 막힌 물길을 뚫는 수로 신설, 재해 예방과 친수기능 강화를 위한 호수공원을 조성하는 내용이 담겼다.또 동서·남북 방향으로 가로 보행공원을 계획해 차량 없이 이동할 수 있는 도시상을 제시했다.부산시는 주민공람을 통해 제출된 의견의 반영 여부를 검토하고 올해 안에 산업통상부에 경제자유구역 지정을 신청할 계획이다.부산 신정훈 기자