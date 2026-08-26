“인천지법 폭파” 광주고법·청주지법에 이어 협박 메일…경찰 수색·대응

세줄 요약 인천지법 폭파 협박 메일 접수

특공대·탐지견 투입해 긴급 수색

광주고법·청주지법도 동시 협박

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광주고법, 청주지법에 이어 인천지법에도 폭파 협박 메일이 들어와 경찰이 수색에 나섰다.26일 인천경찰청에 따르면 이날 오전 9시 17분쯤 인천지법 종합민원실 공용 메일로 “인천지법과 인근을 폭파하겠다”는 내용의 메일이 전송됐다.신고를 받은 경찰은 인천지법에 특공대원 11명을 포함해 경찰관 37명과 탐지견 3마리를 투입해 수색을 벌였다. 그러나 현재까지 특이 사항은 발견되지 않았다.인천지법은 경찰과 함께 보안 검색을 강화했으며 재판에는 차질이 없는 상태다.한편 이날 광주고법과 청주지법에도 폭파 협박 메일이 들어와 경찰이 대응하고 있다.강남주 기자