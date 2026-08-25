SK하이닉스 ‘주식 성과급’ 부결… 조합원 50.1% 반대… 단 25표차

주식보다 전액 현금 원한 듯

노사 재협상 장기화 우려도

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2026-08-26 8면

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SK하이닉스 노사가 두 달간의 교섭 끝에 마련한 ‘현금 40% 자사주 60%’ 성과급 지급 잠정합의안이 25일 전임직(생산직) 조합원 투표에서 불과 25표 차로 부결됐다. 반면 SK하이닉스 내 총 3개의 노조 중 나머지 한 곳인 기술사무직 노조는 잠정 합의안에 찬성한 것으로 나타났다. SK하이닉스 노사는 한쪽이라도 부결 결과가 나오면 재협상에 돌입하기로 했기 때문에 사측과 다시 협상하게 됐다.25일 SK하이닉스에 따르면 전임직(생산직) 노조가 이날 오전 9시까지 잠정합의안에 대한 조합원 전자투표를 실시한 결과 50.08%(7535명)가 반대해 부결됐다. 찬성률은 49.92%(7510명)로 찬반이 불과 25표 차이로 갈렸다. 투표율은 전임직(이천·청주) 노조 전체 조합원 1만 6083명 가운데 1만 5045명이 참여해 93.81%를 기록했다.﻿﻿ 반면 SK하이닉스 사무직 노조 약 900명은 앞서 노사가 마련한 임단협 잠정 합의안을 66.2%로가결했다.이번 잠정합의안의 핵심은 성과급인 초과이익분배금(PS)의 자사주 지급 방식이다. 앞서 노사는 지난 20일 임금 6.3% 인상과 함께 PS의 40%를 현금으로 지급하고, 나머지 60%를 자사주로 지급하는 내용의 잠정합의안을 마련했다. 지급 주식 가운데 40%는 해당 연도에 매도할 수 있고, 나머지 20%는 2년에 걸쳐 10%씩 이연 지급하는 식이다. 다만 해당 연도 매도가 가능한 주식 지급분은 내년 초 지급되는 2026년도분 PS에 한해 당해 매도가 가능한 주식 지급분을 현금으로 선택할 수 있도록 ﻿했다.생산직 노조에서 잠정합의안이 부결된 데는 불과 1년여 만에 기존 현금 중심의 지급 방식을 일부 자사주 방식으로 변경한 데 대한 조합원들의 불만이 반영된 것으로 풀이된다. 지난해 9월 노사는 영업이익의 PS 10%를 재원으로 하고, PS의 80%는 당해 연도 현금 지급, 나머지 20%는 2년에 걸쳐 매년 10%씩 현금으로 이연 지급하기로 합의했었다. 주가 변동에 따라 실제 보상 가치가 달라질 수 있다는 점도 반대 배경으로 꼽힌다.송수연 기자