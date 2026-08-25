[포토] ‘제주 바다 배경으로 찰칵’

세줄 요약 제주 밤사이 열대야 재발생

제주 26.5도·서귀포 25.4도 기록

올해 열대야 일수 각각 하루 증가

1 / 6 이미지 확대 무더위가 꺾이지 않고 있는 25일 제주시 한림읍 협재해수욕장을 찾은 중국인 관광객들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.8.25

뉴스1

이미지 확대 무더위가 꺾이지 않고 있는 25일 제주시 한림읍 협재해수욕장을 찾은 중국인 관광객들이 기념 촬영을 하고 있다. 2026.8.25

뉴스1

이미지 확대 무더위가 꺾이지 않고 있는 25일 제주시 한림읍 협재해수욕장을 찾은 관광객들이 물놀이를 하고 있다. 2026.8.25

뉴스1

이미지 확대 무더위가 꺾이지 않고 있는 25일 제주시 한림읍 협재해수욕장을 찾은 외국인 관광객들이 물놀이를 하고 있다. 2026.8.25

뉴스1

이미지 확대 무더위가 꺾이지 않고 있는 25일 제주시 한림읍 협재해수욕장을 찾은 관광객들이 해수욕을 즐기고 있다. 2026.8.25

뉴스1

이미지 확대 무더위가 꺾이지 않고 있는 25일 제주시 한림읍 협재해수욕장을 찾은 관광객들이 해수욕을 즐기고 있다. 2026.8.25

뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

밤사이 제주도에 또 열대야 현상이 나타났다.25일 제주지방기상청에 따르면 지난밤 제주(북부)와 서귀포(남부)에서 각각 밤사이 최저기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야 현상이 나타났다.지점별로 전날 오후 6시부터 이날 오전 6시 30분 사이 측정된 밤 최저기온은 제주 26.5도, 서귀포 25.4도다.이에 따라 지점별 올해 열대야 일수는 제주 46일, 서귀포 44일로 하루씩 늘었다.기상청은 당분간 열대야주의보가 발효 중인 제주도 해안에는 밤 최저기온이 27도 안팎, 그 밖의 지역에도 밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되며 열대야가 나타나는 곳이 있겠다고 예보했다.한편 올해 처음 도입된 열대야주의보는 제주의 경우 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상되고, 밤 최저기온이 27도 이상으로 유지될 것으로 예상될 때 내려진다.사진은 무더위가 꺾이지 않고 있는 25일 제주시 한림읍 협재해수욕장을 찾은 중국인 관광객들이 기념 촬영을 하고 있는 모습.온라인뉴스부