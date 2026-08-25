오는 10월 ‘양천가족 거리축제’ 빛낼 양천 맛집 찾는다

다음달 4일까지 접수…음식점 20곳 선정
서울 양천구는 오는 10월 열리는 ‘제3회 양천가족 거리축제’에서 먹거리부스를 운영할 양천구의 음식점을 모집한다고 25일 밝혔다.
이 축제는 공연과 문화, 체험, 먹거리를 모든 세대가 함께 즐기는 양천구의 대표 가족축제다. 지난해에는 닭강정과 국수, 아이스크림 등 다양한 메뉴를 선보이면서 8만 5000명이 다녀갔다.
구는 올해도 아이들이 좋아하는 간식부터 어른들에게 친숙한 추억의 길거리 음식까지 세대별 취향을 아우르는 식당 약 20곳을 모아 ‘먹거리존’을 구성할 계획이다.
축제는 10월 25일 오전 10시 30분부터 오후 9시까지 신정네거리역∼신정1동우체국 일대 약 900m 구간에서 펼쳐진다.
신청 대상은 양천구에 있는 일반·휴게음식점 등 영업신고 업소 중 사업자등록 후 3년 이상 운영 중이고, 축제 기간 한시적 영업신고가 가능한 업소다.
참여하려면 다음달 4일까지 신청서 등 관련 서류를 양천문화재단에 이메일로 제출하면 된다. 자세한 신청 조건과 제출서류는 양천문화재단 홈페이지에서 확인할 수 있다. 참여할 가게는 선정위원회 심의를 거쳐 선정된다.
이기재 구청장은 “볼거리와 즐길거리에 양천의 특색 있는 맛까지 더해져 온 가족이 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 거리축제가 되길 바란다”며 지역 맛집의 많은 참여를 당부했다.
김주연 기자
세줄 요약
- 양천구, 가족 거리축제 먹거리부스 모집
- 세대별 취향 아우를 먹거리존 약 20곳 구성
- 다음달 4일까지 양천문화재단에 신청
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