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외국인 전용클럽서 단체 마약…베트남인 7명 검거

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강남주 기자
수정 2026-08-25 15:34
입력 2026-08-25 15:34
세줄 요약
  • 외국인 전용 클럽서 베트남인 7명 검거
  • 엑스터시 단체 투약, 간이시약 전원 양성
  • 6명 불법체류 확인, 입수 경위 조사
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서울신문DB
서울신문DB


외국인 전용 클럽에서 단체로 마약을 투약한 베트남인들이 경찰에 붙잡혔다.

인천 논현경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 20대 A씨 등 베트남인 7명을 검거했다고 25일 밝혔다.

A씨 등은 전날 새벽 인천 남동구 논현동의 한 외국인 전용 클럽에서 불법 합성마약인 엑스터시를 투약한 혐의를 받고 있다.

경찰이 이들을 상대로 한 간이시약 검사에서는 모두 양성 반응이 나왔다.

조사 결과 이들 가운데 1명을 제외한 6명이 불법체류자인 것으로 파악됐다.



경찰은 마약 입수 경위 등을 조사하고 있다.

강남주 기자
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