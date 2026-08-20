국내선 좌석 작년보다 65만석 줄었다… 제주, 항공좌석 공급 안정화 전담팀 가동

행정부지사 단장 민·관·학·항공사 전문가 21명 참여

12월까지 운영… 도민 항공이동권 보장 등 개선 논의

이미지 확대 제주도는 20일 오후 도청 한라홀에서 ‘제주 항공좌석 공급 안정화 전담팀(TF)’ 제1차 회의를 개최하고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 항공좌석 감소와 항공료 상승으로 제주 관광 부담 확대

제주도, 좌석 안정화 전담팀 출범해 첫 회의 개최

증편·특별기·할인 프로모션 등 대응책 논의

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제주 관광이 항공좌석 감소와 항공료 상승이라는 ‘이중고’에 직면한 가운데 제주도가 항공좌석 공급 안정화를 위한 전담팀을 가동했다.제주도는 20일 도청 한라홀에서 ‘제주 항공좌석 공급 안정화 전담팀(TF)’ 첫 회의를 열고 항공좌석 확보와 도민 이동권 개선 방안을 논의했다.전담팀은 박천수 행정부지사를 단장으로 도와 도의회, 한국공항공사, 제주관광공사·제주관광협회, 항공교통 전문가, 8개 국적항공사 관계자 등 21명으로 꾸려졌다. 위성곤 제주지사가 지난달 27일 항공좌석 부족 문제에 체계적으로 대응할 전담팀 구성을 지시한 데 따른 것이다.실제 제주공항의 국내선 좌석 공급은 감소세다. 2026년 3월 29일부터 10월 24일까지 국내선 공급좌석은 1715만 3208석으로, 지난해 같은 기간(3월 30일~10월 25일) 1780만 4602석보다 65만 1394석(4%) 줄어들었다.특히 대한항공과 아시아나항공의 감축 폭이 크다. 대한항공은 348만 9307석에서 290만 7736석으로 17%, 아시아나항공은 284만 800석에서 209만 1562석으로 26% 각각 줄였다. 반면 제주항공은 10%, 에어부산 16%, 에어서울 11% 등 일부 저비용항공사는 공급을 확대했다.운항편도 감소했다. 2026년 국내선 운항편은 9만 1234편으로 전년보다 516편(1%) 줄어들었다.여기에 국제유가 상승 여파로 유류할증료까지 급등하면서 제주 관광업계의 부담은 더욱 커지고 있다. 제주도는 항공사 증편과 특별기 투입, 대형기 운용 확대 등을 요청하고 항공사 공동 할인 프로모션을 통해 항공료 인하도 유도할 방침이다.설상가상 올해 동계 스케줄때도 국내선 운항편이 감소할 것이라는 전망이 나오면서 촉각을 곤두세우고 있다.이날 첫 회의에서는 전담팀(TF) 운영 방향과 향후 일정을 공유하고, 항공좌석의 안정적인 공급과 도민 이동편의 향상을 위한 주요 과제와 개선방안을 논의했다.도는 이번 TF를 통해 연말까지 제주공항 수용 여건과 동계 좌석 공급 전망, 항공요금 등을 점검하고 중장기 항공교통 정책과제를 마련할 계획이다.박천수 제주도 행정부지사는 “항공좌석 부족으로 도민과 관광객이 겪는 불편을 줄이고 안정적인 이동권을 보장하는 것이 최우선”이라며 “항공사와 관계기관의 의견을 충분히 수렴해 제주 항공교통 여건을 실질적으로 개선하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자