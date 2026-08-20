한국수산자원공단, LG전자 등 관계기관과 ‘바다숲 조성’ 업무협약

세줄 요약 해수부·경남도·LG전자와 바다숲 협약 체결

2026~2029년 고성 덕명리 1.50㎢ 조성 계획

수산자원·생물다양성·탄소중립 협력 추진

이미지 확대 한국수산자원공단, LG전자 등 4개 기관과 바다에 푸른숲 조성. 공단 제공

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한국수산자원공단은 20일 바다숲 조성의 민·관 협력 활성화를 위해 해양수산부, 경남도, LG전자와 업무협약을 체결했다.4개 기관은 이번 협약을 통해 수산자원과 생물다양성 증진·탄소중립, 건강한 바다 생태계 보전 및 환경·사회·투명경영(ESG) 활성화, 해조류의 탄소흡수원으로서의 국제 인증 노력 등을 위해 협력하기로 했다.협약을 기반으로 해양수산부와 LG전자, 한국수산자원공단은 2026년부터 2029년까지 13억원(국가와 민간 5대5)을 투입, 경남 고성군 덕명리 해역에 바다숲 1.50㎢를 조성할 계획이다.경남도는 해당 바다숲 조성이 완료되면 해조류 등의 포자가 바위에 붙기 쉽도록 바위 표면 불순물을 제거하는 갯닦기, 해조류 이식, 해조류 포자 확산 시설 설치, 해조류를 먹는 성게 제거 등 주기적인 점검과 해조류 관리 등을 통해 바다숲이 유지될 수 있도록 사후관리를 지원한다.한국수산자원공단 김종덕 이사장은 “이번 협력은 바다숲 조성을 통해 정부와 민간, 공공이 함께 해양생태계 보전과 기후변화에 적극 대응하는 좋은 사례”라며 “바다숲 조성에 많은 기업이 함께 했으면 한다”라고 말했다.부산 신정훈 기자