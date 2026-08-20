흥겨운 북소리와 함께 질주…부산 수영강서 드래곤보트 대회

세줄 요약 수영강 에이펙 나루공원서 드래곤보트대회 개최

11개국 850여 명 참가, 국제·시장배 동시 진행

12인승·22인승 200m·300m 경주, 팀워크 경쟁

이미지 확대 드래곤보트대회. 한국해양소년단부산연맹 제공

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고수의 북소리에 맞춰 노를 저으며 수면 위를 질주하는 이색 수상레저 스포츠 ‘드레곤보트대회’가 부산 수영강에서 펼쳐진다.제14회 코리아오픈 부산국제드래곤보트대회 및 제17회 부산광역시장배 드래곤보트대회가 20일부터 24일까지 수영강 에이펙(APEC) 나루공원 일원에서 열린다.부산시가 주최하고, 한국해양소년단부산연맹이 주관하는 이번 대회에는 우리나라를 비롯해 미국, 홍콩, 싱가포르 등 11개국 850여명이 참가한다.드래곤보트는 북잡이와 노잡이가 함께 진행하는 역동적인 경기로, 팀원 화합과 협동심이 중요한 무동력 친환경 수상스포츠다.공식 경기는 21일부터 8월 22일까지 진행된다. 코리아오픈 부산국제드래곤보트대회에는 11개국에서 19팀, 500여 명이 참여한다. 12인승·22인승 200m, 300m 경기가 펼쳐지며 오픈, 여자, 혼성 종목으로 나눠 진행된다.부산광역시장배 드래곤보트대회에는 전국 드래곤보트클럽 회원 350여 명이 참여한 가운데 12인승, 300m 경기가 일반부 혼성, 청소년부 오픈으로 나눠 진행된다.부산 신정훈 기자