TK신공항 정상화 ‘맞손’…군위·의성, 4자 회동 공동 대응 촉구

세줄 요약 군위·의성, TK신공항 정상화 공동 대응 논의

군공항 재원 지연 속 4자 회동 필요성 공감

민간공항 우선 추진·보상 가시화 요구 제기

이미지 확대 김진열(왼쪽 앞) 군위군수와 최유철(오른쪽 앞) 의성군수가 19일 군위군청에서 TK신공항의 성공적인 건설과 사업 정상화를 위한 공동 대응 및 협력 방안을 논의했다. 군위군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구경북신공항(TK신공항) 이전 공동 후보지(군위 소보·의성 비안)인 대구 군위군과 경북 의성군이 성공적인 사업 추진을 위해 손을 맞잡고 나섰다.20일 이들 지자체에 따르면 김진열 군위군수와 는 19일 대구 군위군에서 최유철 의성군수는 지난 19일 군위군청에 만나 TK신공항의 성공적인 건설과 사업 정상화를 위한 공동 대응 및 협력 방안을 논의했다.또 대구시장과 경북도지사, 군위군수, 의성군수 등 4자 회동을 통해 TK신공항의 당면 현안을 함께 논의할 필요가 있다는 데 뜻을 같이했다.이번 만남은 지역 최대 현안인 TK신공항 사업이 군(軍)공항 재원 조달 문제 등으로 사업이 지지부진한 상황에서 군위군이 조속한 추진을 위해 공동 대응 방안을 모색해 보자고 제안하면서 마련됐다.TK신공항 사업은 지난해 1월 국방부의 군공항 사업계획 승인에 이어 같은 해 12월 국토교통부의 민간공항 기본계획 고시 등 주요 후속 절차가 차례로 진행됐으나, 최근 군공항 재원 조달 방안 논의가 장기화되면서 속도를 내지 못하고 있다.게다가 민간공항 역시 민·군 공항 일정 연계 방침에 따라 이미 확보된 예산의 집행과 보상·설계 등 후속 절차가 지연되면서 전체 사업 일정에도 차질이 우려되는 상황이다.이로 인한 TK신공항 이전 예정지 주민들의 불편도 장기화되고 있다.개발행위 제한 등 각종 규제로 토지 이용과 재산권 행사에 제약이 가해지고 있는 데다 주택 신·증축과 토지 활용 등 생활·경제활동에 적잖은 지장이 초래되고 있다.김진열 군위군수는 “지금은 기존 방식에 얽매이기보다 발상의 전환이 필요한 시점”이라며 “무작정 군공항 재원 조달 방안 마련을 기다릴 것이 아니라 이미 확보된 민간공항 예산을 활용해 보상·설계 등 추진 가능한 절차부터 우선 진행하고, 그 기간 동안 군공항 재원 해법을 병행 마련해 최종 개항 일정은 함께 맞춰가는 유연한 접근이 필요하다”고 강조했다.이어 “무엇보다 오랜 기간 각종 규제로 불편을 감내해 온 주민들이 사업 추진을 체감할 수 있도록 민간공항부터라도 보상 절차를 조속히 가시화해야 한다”고 덧붙였다.그는 군공항 재원 조달 방식과 관련, 기존 방식에만 국한하지 않고 다양한 가능성을 열어둘 필요가 있다는 의견이 제시됐다.대구 김상화 기자