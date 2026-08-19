사회 [포토] 가을 농사 준비 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/19/20260819800011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-19 17:13 입력 2026-08-19 17:13 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 19일 강원 강릉시 연곡면의 밭에서 농부들이 가을 농사를 준비하고자 이랑에 멀칭 비닐을 씌우고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 19일 강원 강릉시 연곡면의 밭에서 농부들이 가을 농사를 준비하고자 이랑에 멀칭 비닐을 씌우고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 19일 강원 강릉시 연곡면의 밭에서 농부들이 가을 농사를 준비하고자 이랑에 멀칭 비닐을 씌우고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 19일 강원 강릉시 연곡면의 밭에서 농부들이 가을 농사를 준비하고자 이랑에 멀칭 비닐을 씌우고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 19일 강원 강릉시 연곡면의 밭에서 농부들이 가을 농사를 준비하고자 이랑에 멀칭 비닐을 씌우고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 농부들이 하고 있는 작업의 목적은 무엇인가? 가을 농사 준비 봄 농사 준비