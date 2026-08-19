사회 [포토] 무인소방로봇 ‘진화작업 중’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/19/20260819800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-19 16:36 입력 2026-08-19 16:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 진화작업 하는 무인소방로봇19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 진화작업 하는 무인소방로봇19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 훈련도 실전처럼2026년 을지훈련 기간인 19일 경기 화성시 농업기술센터에서 인질·폭탄 테러 상황을 가정한 ‘북한 피난민 보호 기관별 통합 상황 조치 실제 훈련’이 진행되고 있다. 이날 훈련에는 민·관·군·경·소방 등 11개 유관기관 200여 명이 참여해 지휘·대응 체계를 점검했다. 2026.08.19. 뉴시스 이미지 확대 진화작업 하는 무인소방로봇19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 훈련의 주요 상정 상황은 무엇인가? 북한 피난민 집결소 소요사태 자연재해 대응상황