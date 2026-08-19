[포토] 무인소방로봇 ‘진화작업 중’

1 / 4 이미지 확대 진화작업 하는 무인소방로봇 19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스

이미지 확대 진화작업 하는 무인소방로봇 19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스

이미지 확대 훈련도 실전처럼 2026년 을지훈련 기간인 19일 경기 화성시 농업기술센터에서 인질·폭탄 테러 상황을 가정한 ‘북한 피난민 보호 기관별 통합 상황 조치 실제 훈련’이 진행되고 있다. 이날 훈련에는 민·관·군·경·소방 등 11개 유관기관 200여 명이 참여해 지휘·대응 체계를 점검했다. 2026.08.19. 뉴시스

이미지 확대 진화작업 하는 무인소방로봇19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스

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19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다.온라인뉴스부