사회 [포토] “졸업이다” 학사모 던지는 졸업생들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/19/20260819800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-19 14:40 입력 2026-08-19 14:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 학사모 던지는 졸업생들19일 서울 동대문구 경희대학교에서 열린 2026학년도 후기 학위수여식에 참석한 학사 졸업생들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 후기 학위수여식 참석한 졸업생들19일 서울 동대문구 경희대학교에서 열린 2026학년도 후기 학위수여식에 참석한 학사 졸업생들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 학사모 던지는 졸업생들19일 서울 동대문구 경희대학교에서 열린 2026학년도 후기 학위수여식에 참석한 학사 졸업생들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 ‘졸업이다’19일 서울 동대문구 경희대학교에서 열린 2026학년도 후기 학위수여식에 참석한 석사 졸업생들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 기념촬영 하는 졸업생들19일 서울 동대문구 경희대학교에서 열린 2026학년도 후기 학위수여식에 참석한 학사 졸업생들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 학위증 들고 기념촬영하는 졸업생들19일 서울 동대문구 경희대학교에서 열린 2026학년도 후기 학위수여식에 참석한 학사 졸업생들이 학위증을 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 이미지 확대 경희대 후기 학위수여식19일 서울 동대문구 경희대학교에서 열린 2026학년도 후기 학위수여식에 참석한 졸업생이 포토월에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.8.19 연합뉴스 19일 서울 동대문구 경희대학교에서 열린 2026학년도 후기 학위수여식에 참석한 학사 졸업생들이 기념촬영을 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 학위수여식은 언제 열렸나요? 19일 20일