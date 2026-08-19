전남광주특별시, 순천대 단독 제출 ‘국립의대 신설 신청서’ 반려

‘통합 방안 없어 교육부 제출 요건에 부합하지 않아’ 판단

지자체 주관 ‘3개 필수 제출사항’만 다시 제출하도록 요청

“특정대학 개별입장보다 지역 전체 의료수요 반영해 추진”

세줄 요약 순천대 단독 의대 신청서 반려

목포대 통합 전제 미충족 판단

전남 의대 설립 무산 국면

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전남의대 설립의 전제 조건인 목포대와 순천대 간 통합이 난항을 이어가고 있는 가운데 전남광주특별시가 순천대학교의 ‘국립의과대학 신청서’ 단독 제출에 유감을 표시하고 신청서를 공식 반려했다. 의대 신청서 제출시한이 20일이라는 점을 감안하면 두 대학의 통합 및 전남의대 설립은 사실상 무산된 것으로 보인다.전남광주특별시는 19일 “순천대가 단독으로 제출한 ‘의과대학 신설 추진계획서’는 목포대학교와의 통합에 따른 계획서가 아니어서 유감”이라며 “다시 제출해줄 것을 요청했다”고 밝혔다.교육부는 지난 6일 지역 의과대학 신설을 위한 추진계획서 제출을 요구했다. 계획서에는 양 대학의 통합을 전제로, 지자체가 취합해 20일까지 교육부에 제출해야 한다는 단서조항이 담겨있다.전남광주특별시는 그러나 순천대가 계획서 제출 기한인 20일까지 통합을 위해 노력해야 함에도 양 대학 간 통합 방안에 따른 계획서가 아닌, 대학 단독으로 의과대학 신설 추진계획서를 제출한 것으로 판단했다. 이에따라 전남광주특별시는 유감을 표명하고 제출한 계획서를 공식 반려했다.전남광주특별시는 이와 함께 당초 순천대에 요청했던 ▲의과대학 신설 필요성 ▲신청 정원 규모 ▲지자체 지원 계획 등 3개 항목에 대한 의견을 다시 제출해주도록 공식 요청했다.전남광주특별시 관계자는 “국립의대 신설은 지역의 숙원사업이자 지역의료 체계를 좌우할 중대한 사안”이라고 지적하고 “국립의대 신설이 특정 대학의 개별적인 입장보다 지역 전체의 의료 수요와 정부가 요구한 절차 및 제출 요건을 충실히 반영할 수 있도록 관련 절차를 진행하겠다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자