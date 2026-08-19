‘부산, 아시아 최고 인센티브 목적지’…글로벌 마이스 전문 어워즈 첫 수상

세줄 요약 부산, M&C Asia 스텔라 어워즈 첫 수상

아시아 최고 인센티브 목적지 부문 선정

국제회의·관광 인프라 경쟁력 인정

이미지 확대 부산, M＆C Asia 스텔라 어워즈 ‘아시아 최고 인센티브 목적지’ 선정. 부산관광공사 제공

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부산관광공사는 부산이 아시아·태평양 지역 대표 마이스(MICE) 전문매체 ‘M＆C Asia‘가 주관한 ‘2026 M＆C Asia 스텔라 어워즈(Stella Awards)’에서 ‘아시아 최고 인센티브 목적지‘(Best Incentives Destination / Asia) 부문을 수상했다고 19일 밝혔다.M＆C Asia 스텔라 어워즈는 우수 MICE 도시와 기관, 시설 등을 선정하는 글로벌 MICE 전문 시상 프로그램으로, MICE 업계 종사자 공개 추천과 투표를 기반으로 수상기관을 선정한다. 부산이 이번에 수상한 목적지 분야를 비롯해 주최기관, 컨벤션센터, 복합리조트, 호텔, 지속가능성 등 6개 분야 28개 부문에 걸쳐 시상한다.부산은 18일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 시상식에서 ‘아시아 최고 인센티브 목적지’ 부문에 공식 선정됐다. 부산의 M＆C Asia 스텔라 어워즈 수상은 이번이 처음이다.공사는 MICE 전문매체의 글로벌 어워즈 참가를 통한 부산 MICE 도시 브랜드 경쟁력 제고 차원에서 지난 5월부터 후보 도시 추천과 투표 기간에 맞춰 다양한 홍보 채널을 통해 국제회의 개최 역량과 인센티브 목적지로서의 경쟁력을 알렸다.이정설 공사 사장은 “부산이 보유한 국제회의 개최 역량과 우수한 관광 인프라, 차별화된 도시 경쟁력 등이 글로벌 MICE 업계로부터 높은 평가를 받은 것“이라며 ”해외 네트워크 확대와 적극적인 마케팅을 통해 아시아를 대표하는 글로벌 MICE 도시로 자리매김할 수 있도록 다하겠다”라고 말했다.부산 신정훈 기자