김포FC 추가 횡령 정황…의심액 80억대로 늘어

세줄 요약 횡령 의심액 58억에서 80억대로 확대

출납 담당 직원 추가 횡령 정황 확인

특별감사 연장, 산하기관 전반 조사

이미지 확대 이기형 김포시장 지난달 14일 김포FC 횡령 의혹에 대해 설명하고 있다. 김포시 제공

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경기 김포시 출연기관이자 시민구단인 김포FC의 공금 횡령 의심액이 애초 알려진 58억원에서 80억원대로 늘어났다. 김포시는 특별감사 기간을 다음 달 30일까지 연장하고 추가 피해와 관리·감독 책임을 조사하고 있다.19일 시 등에 따르면 시 감사관실은 김포FC 금융계좌 출납을 담당한 30대 직원 A씨가 기존에 알려진 58억원 외에 24억9000여만원을 추가로 빼돌린 정황을 확인했다.감사 과정에서는 A씨가 2023년 약 1억8000만원을 횡령한 데 이어 2025년 관련 업무를 다시 맡은 뒤 범행을 재개한 정황도 포착됐다. A씨가 출납 업무를 맡지 않은 2024년에는 현재까지 횡령 정황이 확인되지 않았다.앞서 김포FC는 지난달 회계를 점검하던 중 수상한 자금 흐름을 발견해 경찰에 신고하고 시에도 보고했다. 김포경찰서는 A씨를 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 입건해 자금 사용처와 공범 여부 등을 수사하고 있다.시는 지난 7일까지로 예정한 특별감사를 다음 달 30일까지 연장했다. 감사 대상도 김포FC뿐 아니라 시 산하 지방공기업과 출자·출연기관 전반으로 확대했다. 감사와 수사가 진행 중인 만큼 최종 횡령액은 더 늘어날 가능성이 있다.강남주 기자