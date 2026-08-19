한국수산자원공단·군산시 낚시어선협회, 수산자원 회복에 맞손

세줄 요약 자발적 기금 기반 수산자원 회복 협약 체결

군산 낚시어선협회, 정례 모금과 방류 추진

공단, 종자 검사·평가 등 기술지원 제공

이미지 확대 한국수산자원공단 수산종자 방류. 공단 제공

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한국수산자원공단은 최근 공단 서해본부와 군산시 낚시어선협회가 낚시어업인의 자발적 기금 모금을 통한 수산자원 회복사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.두 기관은 바다를 이용하는 민간 주체가 자발적으로 기금을 마련해 수산자원 회복에 나선 모범사례로 만들기 위해, 매년 정례적으로 기금 모금 및 수산 종자 방류사업을 이어갈 방침이다.공단은 또 수산자원 조성 전문기관으로서 방류 종자의 전염병 검사 및 건강성 확보, 방류해역 적합성 평가, 방류 효과조사 등 전문적 기술지원을 지속해 제공할 예정이다.두 기관은 협약에 앞서 지난 4일에는 군산시 장자도 앞바다에서 ‘낚시인과 함께하는 수산 종자 방류행사’를 공동으로 개최했다.이날 방류된 조피볼락 종자 15만 마리는 협회 회원들의 자발적인 모금(770만원)으로 마련됐으며, 지역 종자 생산 업체인 해림수산이 수산자원 회복이라는 취지에 동참해 우수한 조피볼락 종자를 제공했다.부산 신정훈 기자