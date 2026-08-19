의료진까지 복통·설사…대구 종합병원 김밥집서 60여 명 식중독 의심

세줄 요약 병원 내 김밥집 이용자 67명 식중독 의심

복통·발열·설사 호소, 18명 입원 치료

보건당국, 가검물·조리기구 채취해 조사

이미지 확대 보건환경연구원들이 식중독균 배양분리작업을 하고 있다. 기사와 관련 없는 자료 사진. 연합뉴스

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보건환경연구원들이 식중독균 배양분리작업을 하고 있다. 기사와 관련 없는 자료 사진. 연합뉴스대구의 한 종합병원에 있는 김밥집 손님 60여 명이 식중독 의심 증세를 보여 보건 당국이 긴급 역학조사에 나섰다.19일 대구 북구보건소에 따르면 이 병원에 있는 김밥집을 이용한 손님 67명이 복통과 발열, 설사 등 식중독 의심 증상을 호소했다. 이들 중 18명은 입원 치료를 받고 있으며 병원 의료진도 포함된 것으로 알려졌다.지난 14일 병원 측의 신고를 받은 보건 당국은 지난 12일부터 14일 사이 이 김밥집을 이용한 손님을 대상으로 역학조사를 벌이고 있다. 또 환자들의 가검물과 매장 내 조리기구 등을 채취해 정밀 검사를 진행하고 있다. 다수에게 비슷한 증상이 나타난 만큼 식중독 여부와 원인 등을 파악하기 위해서다. 해당 김밥집은 오는 22일까지 영업을 중단한 상태다.보건 당국은 “구체적인 원인은 환경 검체 및 보건환경연구원의 분석 결과가 나오는 대로 확인될 수 있을 것”이라고 밝혔다.대구 민경석 기자