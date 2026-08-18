“백종원이 대패삼겹 원조? 말도 안되는 소리” 추가 증인 등장

“1983년부터 얇은 삼겹살 판매”

부산 초량화성갈비 창업자 주장

법원도 지난달 “원조 아니다” 판단

이미지 확대 유튜브 채널 ‘김재환의 오재나’ 화면.

이미지 확대 백종원 더본코리아 대표가 ‘대패삼겹살’을 최초로 개발했다고 주장해왔으나 법원은 1980년대에 이미 유행한 음식이라고 판단했다. 채널A 뉴스 캡처

이미지 확대 대패삼겹살 이미지. 아이클릭아트

세줄 요약 부산 식당 창업자, 대패삼겹 원조 주장 반박

1983년부터 얇은 삼겹살 판매했다는 증언

법원도 1980년대 후반 유행 판단

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백종원 더본코리아 대표가 대패삼겹살을 개발했다고 알려진 1993년보다 약 10년 앞선 1983년부터 부산에서 대패삼겹살을 팔았다는 식당 창업자의 주장이 나왔다.김재환 PD는 지난 14일 자신의 유튜브 채널 ‘김재환의 오재나’를 통해 과거 부산에서 ‘초량화성갈비’를 운영한 창업자 류수덕씨와의 인터뷰를 공개했다.류씨가 공개한 폐업사실증명원에는 초량화성갈비 개업일이 1984년으로 기재돼 있다. 류씨는 실제 장사를 시작한 것은 이보다 1년 앞선 1983년이라고 설명했다.류씨에 따르면 당시 식당에 가스를 도입하면서 얇게 썬 삼겹살을 팔기 시작했다. 이후 일본산 중고 육절기를 들여와 삼겹살을 얇게 썰어 대량으로 판매했다는 것이다.‘대패삼겹’이라는 이름도 백 대표가 설명한 1993년보다 앞서 사용됐다는 증언이 나왔다.1991년 초량화성갈비 가맹점을 운영했다는 한 사업자는 당시 이미 ‘대패삼겹’이라는 메뉴명을 사용했다고 밝혔다. 류씨는 이 이름 역시 얇게 썬 삼겹살을 본 손님들 사이에서 자연스럽게 생겨났다고 말했다.류씨는 백 대표의 과거 설명에 대해서도 반박했다.백 대표는 그동안 여러 방송과 인터뷰에서 자신이 대패삼겹살을 처음 개발했다고 주장해 왔다. 냉동 삼겹살을 햄 슬라이서에 넣었다가 대패처럼 얇게 말린 고기가 나온 것을 계기로 메뉴를 만들었고, 이를 판매한 것이 ‘대패삼겹살’이라고 주장했다. 더본코리아 홈페이지에도 ‘1993년 백 대표가 개발했다’는 내용이 실려 있었고, 그는 1998년 ‘대패삼겹살’ 상표까지 등록했다.이에 대해 류씨는 “내가 장사를 벌써 83년도에 했는데. 말도 안 되는 소리”라고 말했다. 김 PD가 “백종원 대표는 현재 60세”라고 하자 류씨는 “백종원이가 17살 때 나는 이미 장사를 시작했던 것”이라며 웃었다.앞서 법원도 백 대표를 대패삼겹살의 최초 개발자로 보기 어렵다고 판단한 바 있다.수원지방법원은 지난 7월 더본코리아 가맹점주가 김 PD를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 1980년대 후반부터 부산에서 이미 ‘대패삼겹살’로 불리는 얇은 삼겹살구이가 유행했던 것으로 보인다고 판단했다.당시 더본코리아 측은 해당 소송에 대해 “유튜버의 악의적 영상으로 인한 점주 개인의 소송”이라며 “가맹점주들 피해가 반복되지 않도록 적절한 보호 방안을 마련하고 있다”고 밝혔다.권윤희 기자