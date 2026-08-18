미나미 ‘파라파라’ 췄던 “거제 야호” 그 바다, 흙탕물에 초토화됐다

여름 한 철 비 사흘동안 쏟아진 거제

덕포해수욕장도 피해 극심

모래사장 쓸려가고 쓰레기로 뒤덮여

이미지 확대 그룹 리센느 멤버 원이와 미나미가 찾아 콘텐츠를 촬영하면서 유명세를 탄 경남 거제시 덕포해수욕장이 지난 광복절 연휴 남해안 일대를 덮친 극한 호우로 피해를 입었다. 자료 : 유튜브 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’·경남신문

이미지 확대 그룹 리센느 멤버 원이와 미나미가 찾아 콘텐츠를 촬영하면서 유명세를 탄 경남 거제시 덕포해수욕장이 지난 광복절 연휴 남해안 일대를 덮친 극한 호우로 피해를 입었다. 자료 : 경남신문

이미지 확대 그룹 리센느 멤버 원이와 미나미가 찾아 콘텐츠를 촬영하면서 유명세를 탄 경남 거제시 덕포해수욕장이 지난 광복절 연휴 남해안 일대를 덮친 극한 호우로 피해를 입었다. 자료 : 경남신문

이미지 확대 그룹 리센느 멤버 원이와 미나미가 찾아 콘텐츠를 촬영하면서 유명세를 탄 경남 거제시 덕포해수욕장이 지난 광복절 연휴 남해안 일대를 덮친 극한 호우로 피해를 입었다. 자료 : 경남신문

세줄 요약 리센느 방문 뒤 유명해진 덕포해수욕장 피해

기록적 폭우와 산사태 토사로 해변 초토화

모래 유실·워터파크 붕괴·복구 시급

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 광복절 연휴 사흘간 경남 거제시와 통영시를 비롯한 남해안 일대에 기록적인 폭우가 쏟아져 인명 피해와 재산 피해가 속출한 가운데, 그룹 리센느 멤버들이 방문해 유명세를 타며 모처럼 활기를 띠었던 거제 덕포해수욕장도 폭우로 인한 토사물에 극심한 피해를 입은 것으로 전해져 안타까움을 사고 있다.경남신문은 지난 17일 공식 유튜브에 덕포해수욕장을 찾아 피해 상황을 살폈다. 거제시 옥포2동 일대에 있는 덕포해수욕장은 거제 출신인 리센느 멤버 원이가 자신의 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’에 공개한 거제 방문 콘텐츠에 소개돼 휴양객들의 발길이 이어졌다.원이는 일본인 멤버 미나미와 덕포해수욕장을 찾아 갯지렁이를 낚싯바늘에 꽂아 줄낚시를 하는가 하면, 바닷물에 첨벙 뛰어들며 여름 정취를 느꼈다. 영상은 1200만뷰를 돌파하며 화제를 모았고, 덕포해수욕장은 여름 휴가철에 상당한 수혜를 입었다.경남신문이 찾은 덕포해수욕장은 영상 속 푸른 바다와 넓은 모래사장이 온데간데없이 사라진 모습이었다. 흙탕물과 산에서 떠내려온 쓰레기, 나뭇가지 등이 해변가를 뒤덮었고 바닷물은 누렇게 변했다.모래사장은 삽으로 퍼낸 듯 썰려 나가 성인의 무릎 높이까지 유실됐다. 해수욕장 인근에 새로 마련된 워터파크도 붕괴됐다. 경남신문은 폭우가 그친 뒤에도 남은 여름 휴가철 동안 해수욕장이 제 기능을 하긴 어려워 보인다고 전했다.덕포리 마을 이장 김만달 씨는 “(리센느의 영상 이후) 이전보다 4배 많은 사람들이 덕포를 찾아왔다”면서 “하천 물이 범람해 자갈이 유실되면서 워터파크가 붕괴됐고, 산에서 내려온 쓰레기와 나뭇가지 등이 해변을 뒤덮었다”고 설명했다.이어 “빨리 복구해 새 모습으로 휴양객들이 덕포를 찾았으면 좋겠다”고 전했다.기상청에 따르면 거제에는 지난 15일부터 17일 오후 6시까지 누적 912.4㎜에 달하는 비가 쏟아졌다.거제의 통영 평년(1991~2020년 평균) 여름 강수량이 935.1㎜임을 고려하면, 여름 한철 내릴 비가 사흘 동안 쏟아진 셈이다.특히 17일에는 0시부터 오후 6시까지 638.7㎜의 비가 내렸는데, 이는 기상청이 전국 97개 종관기상관측지점에서 집계한 역대 일 강수량 중 세 번째로 많은 것이다.중앙재난안전대책본부에 따르면 전날 오후 5시 기준 거제에서는 3명의 사상자가 발생했다. 산사태로 발생한 토사가 옥포동 아파트 1층과 2층을 덮쳐 20대 남성 1명이 숨졌고 2명이 다쳤다.주택과 상가에 물이 들어차고 차량이 침수돼 떠내려가는 등 재산 피해도 속출했다. 도로의 아스팔트가 산산조각나는가 하면 맨홀 뚜껑이 열려 물이 솟구치기도 했다. 곳곳에서는 정전과 단수 피해도 발생했다.김소라 기자