“대구 하면 로봇” 대구FC 홈 구장에 초대형 ‘태권브이’ 조형물 제안 눈길

세줄 요약 대구FC 홈구장에 태권브이 조형물 설치 제안

로봇 수도 이미지 확산과 시민 체감도 제고

축구장과 로봇 콘텐츠 결합한 홍보 구상

이미지 확대 대구 iM뱅크파크 정면 입구 외벽에 설치할 ‘로봇 태권브이’ 예상도. 우재준 국민의힘 의원 제공

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프로축구 대구FC 홈 구장인 대구iM뱅크 파크 입구에 ‘로봇 태권브이’ 조형물을 설치하자는 제안이 나와 눈길을 끈다. 첨단 로봇 산업도시라는 인식을 대내외적으로 심어주기 위해서다.18일 지역 정치권 등에 따르면 우 의원은 최근 대구시의 ‘대한민국 로봇 수도’ 구상을 친근하고 직관적으로 알리기 위해 iM뱅크 파크 외벽에 로봇 태권브이 초대형 조형물 설치를 제안했다.대구시민뿐만 아니라 원정팀을 응원하기 위한 다른 지역민들도 자주 찾는 축구장과 로봇 콘텐츠를 결합해 로봇 산업이 대구의 미래 먹거리라는 점을 알리자는 취지다. 아이디어가 현실화하면 새로운 볼거리로 자리 잡을 전망이다.실제로 대구는 한국로봇산업진흥원이 자리 잡고 있으며 국내 첫 국가로봇테스트필드도 들어서는 로봇 산업의 중심지다. 하지만 산업계를 중심으로 흘러가다 보니 시민들이 체감하기는 어렵다는 지적이 있었다.우 의원은 “로봇은 대구의 중요한 미래산업이며 기존의 기계·부품 중심 산업구조를 미래산업으로 전환하는 과정에서도 대구가 강점을 살릴 수 있는 분야”라며 “다만 산업계의 평가와 달리 일반 시민에게는 아직 ‘대구의 미래 산업은 로봇’이라는 인식이 충분히 자리 잡지 못했다. 대중의 관심이 낮으면 정책을 지속적으로 추진할 동력을 얻기도 어렵다”고 이 같은 아이디어를 낸 배경을 설명했다.그는 이어 “로봇은 산업인 동시에 시민들이 함께 즐길 수 있는 좋은 콘텐츠이기도 하다”면서 “아직 아이디어 차원의 제언인 만큼 장소나 방식, 특정 로봇을 고집할 필요는 없고 대구 하면 로봇이 떠오르게 만드는 게 중요하다”고 강조했다.대구 민경석 기자