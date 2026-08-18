‘K-발명품’ 실리콘밸리서도 통했다

실리콘밸리 발명페스티벌서 참가 기업 전원 수상

발명진흥회, 해외 사업화와 시장 진출 적극 지원

이미지 확대 2026 실리콘밸리 국제 발명페스티벌(SVIIF 2026)에 참가한 한국의 기업들이 참가국 중 유일하게 전원 금상을 수상하는 성과를 올렸다. 한국발명진흥회 제공

세줄 요약 실리콘밸리 발명페스티벌서 한국 23개 부문 수상

9개 출품작 모두 금상, 특별상까지 추가 획득

함수 장치·소화기 등 실용 기술 높은 평가

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 발명품이 세계 혁신의 중심인 미국 실리콘밸리에서 기술력을 인정받았다.18일 한국발명진흥회에 따르면 14~16일(현지 시각)까지 미국 캘리포니아 샌타클래라 컨벤션센터에서 열린 ‘2026 미국 실리콘밸리 국제 발명페스티벌(SVIIF 2026)’에서 한국 참가단이 세미그랑프리 등 23개 부문을 수상했다.실리콘밸리 국제 발명페스티벌은 세계 각국의 발명가와 스타트업, 대학·연구기관 등이 혁신 기술을 선보이는 국제 발명·혁신 행사로 올해 31개국에서 400여 점의 발명품이 출품됐다. 한국은 공기업과 중소기업 등 총 9개 사가 9점의 발명품을 출품했다. 한국은 참가국 중 유일하게 모든 출품작이 금상을 수상했다. 더욱이 각국의 발명·혁신 관련 기관이 수여하는 특별상을 추가로 받으며 발명의 우수성과 기술 경쟁력을 입증했다.한국남동발전과 일렉트리코는 발전소 배관에 사용되는 스펀지 볼이 물에 떠오르는 것을 방지해 세정 효율을 높이는 ‘함수 장치’로 세미그랑프리와 금상, 대만 특별상을 수상하며 3관왕의 영예를 안았다. 소방방재연구소의 ‘관리 및 사용이 편리한 소화기’는 소화기의 복잡한 사용 절차를 개선해 한 번의 동작으로 분사되는 기술로, 활용성을 인정받아 금상과 세계지식재산기구(WIPO) 특별상, 미국발명가협회 특별상, 태국 특별상을 받기도 했다.김시형 한국발명진흥회 상근부회장은 “세계 혁신의 중심인 실리콘밸리에서 모든 참가 기업이 금상을 수상하면서 기술력과 상품화를 인정받게 됐다”며 “우수한 기술이 수상을 넘어 해외 사업화와 시장 진출로 이어질 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자