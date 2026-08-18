부산시, 공원 여가 프로그램 ‘부산한 공원 시즌2’ 운영

세줄 요약 부산시, 공원 여가 프로그램 시즌2 운영

명지·사상·동래 등 6개 공원서 진행

공연·체험·웰니스로 공원 활용 확대

이미지 확대 2026년 꿈을 그린 원정대…부산 북구 음정공원

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부산시는 이달부터 12월까지 공연, 체험, 웰니스 등 공원별 특성에 맞는 공원 여가 프로그램으로 구성된 ‘부산한 공원 시즌2’를 운영한다고 18일 밝혔다.이번 프로그램은 2025년 여가 프로그램’을 운영했던 8곳의 공원과 2026년 꿈을 그린 원정대 프로그램이 진행 중인 5곳을 제외한 강서구 명지근린, 사상구 사상근린, 동래구 동래사적, 금정구 윤빛, 동구 부산진성, 영도구 아미르 공원 등 6곳에서 운영된다.먼저 18일 윤빛 ‘웰니스 프로그램’, 22일 명지근린 ‘노스피커 공연, 버블쇼, 풍선아트 공연‘을 시작으로 올 연말까지 사상근린 ’어린이 정원 생태 놀이터‘, 동래사적 ‘역사 문화관광’, 부산진성 ‘전통 혼례 체험’, 아미르 ‘해양 문화 컨벤션’ 등 공원별로 다양한 콘셉트의 체험과 행사, 공연이 이어진다.시는 공원별 특성을 살린 여가 프로그램을 통해 공원에서 즐기는 특별한 체험을 제공할 계획이다.공연의 경우 누구나 무료로 관람할 수 있으며, 웰니스 프로그램과 체험 행사 등은 온라인 신청과 현장 접수를 병행한다.김창덕 시 푸른도시국장은 “증가하는 여가·문화 수요를 반영하고 공원별 특성을 살린 다양한 프로그램을 제공해 공원을 일상 속 여가·문화 공간으로 전환하고, 시민 행복을 실현하는 것이 목표”라고 전했다.부산 신정훈 기자