15조원 경북도 금고 쟁탈전 후끈…KB국민은행, 20년 ‘양강구도’에 도전장

농협·iM뱅크 아성에 KB국민은행 가세…올해 안에 1·2금고 선정

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세줄 요약 15조원 경북도 금고 공개경쟁 돌입

농협·iM뱅크 양강 구도에 KB국민은행 도전

올해 안 심의 거쳐 1·2금고 선정 예정

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15조 원 규모에 달하는 경북도 금고를 차지하기 위한 쟁탈전이 전례 없이 후끈 달아오르고 있다.대형 시중은행인 KB국민은행이 농협·iM뱅크(옛 대구은행) 20년 ‘양강 구도’를 깨기 위해 이례적으로 도전장을 던진 때문이다.17일 경북도 등에 따르면 농협은행(1금고)과 iM뱅크(2금고)의 경북도 금고 약정 기간이 올해로 만료된다.이에 경북도가 내년부터 2030년까지 4년간 금고 업무를 취급할 금융기관 2곳을 새로 지정하기 위한 공개경쟁 절차에 들어갔다.이를 위해 도는 지난달 20일 금고 지정 신청 공고를 한 뒤 같은 달 28일 금융기관을 대상으로 사전설명회를 거쳐 지난 12∼13일 이틀간 금고 지정 제안서를 접수했다.그 결과 기존에 금고 운영을 맡았던 농협은행, iM뱅크 외에 KB국민은행이 이례적으로 제안서를 냈다.경북도 금고는 2007년 금고 지정 공개경쟁 도입 이후 농협은행과 iM뱅크가 각각 1, 2금고를 계속 맡아 왔다.이 때문에 다른 대형 시중은행의 경북도 금고 지정 신청은 이례적인 일로 받아들여지고 있다.KB국민은행의 경우 현재 경북에서는 울진군과 의성군의 2금고를 맡고 있고 문경시와 경주시 금고 지정 공개경쟁에 참여하기도 한 것으로 전해졌다.금융권 한 관계자는 “가열되는 금융권의 경쟁 속에 전남광주처럼 추후 이뤄질 수 있는 행정통합 등으로 지자체 금고 규모가 커질 가능성에 대비해 대형 은행이 나서고 있는 것으로 생각된다”고 말했다.경북도는 이번에 금고 지정 제안서를 접수함에 따라 추후 금고지정심의위원회를 열어 제안서를 평가해 올해 안으로 1, 2금고를 선정할 계획이다.안동 김상화 기자