사회 반려견 물놀이장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/17/20260817500063 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-17 14:06 입력 2026-08-17 14:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 17일 서울 송파구 가든파이브 라이프 중앙광장에 마련된 하하호호반려견 물놀이장에서 반려견들이 수영을 하고 있다. 2026.8.17 도준석 전문기자 17일 서울 송파구 가든파이브 라이프 중앙광장에 마련된 하하호호반려견 물놀이장에서 반려견들이 수영을 하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 반려견 물놀이장이 설치된 장소는 어디인가? 가든파이브 롯데월드