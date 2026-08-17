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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-08-17 14:06
입력 2026-08-17 14:06
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17일 서울 송파구 가든파이브 라이프 중앙광장에 마련된 하하호호반려견 물놀이장에서 반려견들이 수영을 하고 있다. 2026.8.17 도준석 전문기자
17일 서울 송파구 가든파이브 라이프 중앙광장에 마련된 하하호호반려견 물놀이장에서 반려견들이 수영을 하고 있다. 2026.8.17 도준석 전문기자


17일 서울 송파구 가든파이브 라이프 중앙광장에 마련된 하하호호반려견 물놀이장에서 반려견들이 수영을 하고 있다.

도준석 전문기자
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