메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

연휴 부산에 200㎜ 폭우…곳곳 침수·붕괴 피해 잇따라

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정철욱 기자
정철욱 기자
수정 2026-08-17 10:57
입력 2026-08-17 10:57
세줄 요약
  • 밤새 부산에 200㎜ 안팎 폭우, 침수·붕괴 피해
  • 소방 50건 대응, 인명 피해는 발생하지 않음
  • 호우 경보 주의보로 완화, 비는 계속 전망
이미지 확대
17일 0시 49분 부산 사하구 다대동 한 도로에서 신호등이 파손돼 소방 당국이 안전조치를 하고 있다. 부산소방재난본부 제공
17일 0시 49분 부산 사하구 다대동 한 도로에서 신호등이 파손돼 소방 당국이 안전조치를 하고 있다. 부산소방재난본부 제공


부산 지역에 밤새 강풍을 동반한 많은 비가 내리면서 주택 침수 등 피해가 잇따랐다.

17일 부산소방재난본부에 따르면 밤새 내린 비로 침수, 시설물 파손 등이 잇따르면서 이날 오전 9시 기준으로 50건의 소방 활동이 이뤄졌다. 유형별로는 안전 조치 37건, 배수 지원 13건이다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.

이날 오전 0시 22분쯤 부산 부산진구 한 주택이 침수됐고, 0시 49분쯤 사하구 다대동 한 도로에서 신호등이 파손돼 소방이 안전 조치를 했다.

오전 3시 20분쯤에는 사하구 당리동에서 토사가 무너져 담벼락 일부가 파손됐다. 오전 6시 43분에는 해운대구 중동 한 지하 주차장이 침수돼 소방이 배수 작업을 진행했다.

이 밖에 0시 1분쯤 기장군 기장읍, 0시 29분쯤 부산진구 개금동 도로에서 가로수가 쓰러져 통행 장애가 일어나는 등 집중 호우에 따른 피해가 잇따랐다.

부산 대표 관측소인 중구 대청동에는 전날부터 이날 오전 9시까지 204㎜의 비가 내린 것으로 기록됐다. 이 밖에 영도 261.0㎜, 사하 253.5㎜, 남구 178.5㎜, 해운대 155.0㎜ 등 많은 비가 내렸다.



부산 지역은 이날 오전 9시 10분부터 호우 경보가 주의보로 조정됐으며, 시간당 10㎜ 안팎의 비가 내리고 있다. 곳에 따라 18일 오전까지 비가 내리는 곳도 있는 것으로 예보됐다.

부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
부산 지역 강풍을 동반한 집중호우로 인한 인명피해 발생 여부는?
관련기사
더보기
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기