연휴 부산에 200㎜ 폭우…곳곳 침수·붕괴 피해 잇따라

세줄 요약 밤새 부산에 200㎜ 안팎 폭우, 침수·붕괴 피해

소방 50건 대응, 인명 피해는 발생하지 않음

호우 경보 주의보로 완화, 비는 계속 전망

이미지 확대 17일 0시 49분 부산 사하구 다대동 한 도로에서 신호등이 파손돼 소방 당국이 안전조치를 하고 있다. 부산소방재난본부 제공

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부산 지역에 밤새 강풍을 동반한 많은 비가 내리면서 주택 침수 등 피해가 잇따랐다.17일 부산소방재난본부에 따르면 밤새 내린 비로 침수, 시설물 파손 등이 잇따르면서 이날 오전 9시 기준으로 50건의 소방 활동이 이뤄졌다. 유형별로는 안전 조치 37건, 배수 지원 13건이다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았다.이날 오전 0시 22분쯤 부산 부산진구 한 주택이 침수됐고, 0시 49분쯤 사하구 다대동 한 도로에서 신호등이 파손돼 소방이 안전 조치를 했다.오전 3시 20분쯤에는 사하구 당리동에서 토사가 무너져 담벼락 일부가 파손됐다. 오전 6시 43분에는 해운대구 중동 한 지하 주차장이 침수돼 소방이 배수 작업을 진행했다.이 밖에 0시 1분쯤 기장군 기장읍, 0시 29분쯤 부산진구 개금동 도로에서 가로수가 쓰러져 통행 장애가 일어나는 등 집중 호우에 따른 피해가 잇따랐다.부산 대표 관측소인 중구 대청동에는 전날부터 이날 오전 9시까지 204㎜의 비가 내린 것으로 기록됐다. 이 밖에 영도 261.0㎜, 사하 253.5㎜, 남구 178.5㎜, 해운대 155.0㎜ 등 많은 비가 내렸다.부산 지역은 이날 오전 9시 10분부터 호우 경보가 주의보로 조정됐으며, 시간당 10㎜ 안팎의 비가 내리고 있다. 곳에 따라 18일 오전까지 비가 내리는 곳도 있는 것으로 예보됐다.부산 정철욱 기자