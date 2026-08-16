[포토] 비 내리는 밀양 백안 저수지

세줄 요약 전국 흐리고 남부·제주 강한 비 예보

중부 오후 소강, 남부 17일까지 지속

돌풍·천둥번개와 침수 피해 대비 필요

1 / 4 이미지 확대 극심한 가뭄이 이어지는 16일 경남 밀양시 무안면 백안 저수지에 모처럼 단비가 내리고 있다. 2026.8.16 연합뉴스

이미지 확대 극심한 가뭄이 이어지는 16일 경남 밀양시 무안면 백안 저수지에 모처럼 단비가 내리고 있다. 2026.8.16 연합뉴스

이미지 확대 극심한 가뭄이 이어지는 16일 경남 밀양시 부북면 한 논에 모처럼 단비가 내리는 것을 농민이 지켜보고 있다. 2026.8.16 연합뉴스

이미지 확대 극심한 가뭄이 이어지는 16일 경남 밀양시 부북면 한 논에 모처럼 단비가 내리고 있다. 2026.8.16 연합뉴스

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일요일인 16일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠으며, 특히 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 쏟아지겠다.오후부터는 중부지방을 중심으로 소강상태를 보이는 곳이 많겠으나, 남부지방은 17일까지 강한 비가 이어지겠다.예상 강수량은 서울·인천·경기 20∼60㎜, 강원 내륙·산지 20∼60㎜, 강원 동해안 5∼40㎜, 대전·세종·충남·충북 20∼60㎜이겠다.광주·전남은 50∼100㎜, 전북 30∼80㎜이며, 경남 서부 남해안·지리산 부근은 100∼200㎜, 부산·울산·경남 중부 남해안·경남 내륙 50∼150㎜, 대구·경북 50~100㎜, 제주도는 30∼80㎜로 예상된다.경남과 전남에서 강수량이 많은 곳은 200∼250㎜ 이상이겠다.비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 예상되니 야영을 자제하고 하수도 역류 가능성에 대비해야겠다.낮 기온은 24∼30도로 예보됐다.온라인뉴스부