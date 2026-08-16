의대 소재지에 멈춰선 전남권 통합… 20일 시한 ‘시계제로’

민형배 시장-목포·순천대 총장 3자 회동서 합의 불발

병원·본부 입지 평행선…2030년 신설 계획 차질 우려

세줄 요약 목포대·순천대 통합, 의대 소재지 이견으로 교착

정부 제출 시한 20일 임박, 막판 협상 지속

합의 실패 시 전남권 의대 신설 차질 우려

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남권 국립의과대학 신설을 위한 목포대와 순천대의 통합 논의가 ‘의대 소재지’라는 최대 난관에 부딪혔다. 정부가 제시한 통합대학 추진계획서 제출 시한이 오는 20일로 임박했지만, 양 대학은 의과대학과 대학병원, 통합대학 본부 등 핵심 시설의 입지를 놓고 여전히 접점을 찾지 못하고 있다.16일 전남광주통합특별시 등에 따르면 민형배 특별시장과 송하철 목포대 총장, 이병운 순천대 총장은 지난 14일 오후 광주에서 만나 약 2시간 동안 통합대학 출범과 의대 신설 방안을 논의했다.이번 회동은 오는 20일 교육부에 통합대학 추진계획서를 제출해야 하는 만큼 사실상 막판 담판 성격으로 마련됐다. 그러나 양 대학은 통합의 필요성에는 공감하면서도 의대와 대학병원, 통합대학 본부 등 주요 기관의 배치를 둘러싼 입장 차를 좁히지 못한 것으로 알려졌다.특히 가장 민감한 사안인 의대 소재지를 어느 지역에 둘지를 놓고 양측의 견해가 첨예하게 맞서면서, 주요 기능을 양 지역에 나눠 배치하는 중재안도 뚜렷한 결론을 내리지 못한 것으로 전해졌다.정부는 앞서 지난 7일 2030년 의과대학 신설을 전제로 경북과 전남광주를 후보 지역으로 선정하고, 오는 20일까지 구체적인 추진계획서를 제출하도록 요구했다. 전남권의 경우 목포대와 순천대가 통합대학을 구성하는 것을 의대 신설의 전제조건으로 제시했다.이에 따라 양 대학은 통합을 성사시켜 2030년 의대 정원 100명을 확보해야 하는 상황이다. 통합 논의가 최종 합의에 이르지 못하면 전남권 의대 신설 계획 자체가 차질을 빚을 가능성을 배제하기 어렵다.민선 9기 출범 이후 민형배 시장이 직접 중재에 나서면서 양 대학은 지난달부터 통합과 의대 신설 방안을 놓고 협상을 이어왔다. 그러나 의대 소재지를 비롯한 핵심 시설의 입지를 둘러싼 지역 간 이해관계가 맞물리면서 협상은 좀처럼 속도를 내지 못했다.대학 통합은 단순히 두 대학의 행정조직을 합치는 문제가 아니라 의대와 대학병원 등 대규모 교육·의료 인프라의 입지와 지역 경제의 향방까지 좌우할 수 있는 사안이라는 점에서 양 지역의 신경전도 거세지고 있다.한 교육계 관계자는 “대학 통합 자체에는 공감대가 형성돼 있지만 의대와 병원 등 지역의 미래를 좌우할 핵심 시설의 소재지를 둘러싼 이해관계가 워낙 첨예하다”며 “정부 제출 시한을 앞두고 양측이 어느 수준까지 양보하느냐가 관건”이라고 말했다.양 대학은 정부가 정한 마감 시한인 20일까지 협의를 이어간다는 방침이다. 그러나 제출 시한이 나흘 앞으로 다가온 가운데 핵심 쟁점인 의대 소재지에 대한 합의가 이뤄지지 않을 경우 전남권 의대 신설이 장기간 표류하거나 무산될 수 있다는 우려도 커지고 있다.전남광주 서미애 기자