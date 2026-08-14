제주목 관아서 ‘전통혼례’… 사회적 배려 대상자에 특별한 결혼식

10월부터 4차례 진행… 기초생활수급자·결혼이주자 등 우선 모집

이미지 확대 제주도 세계유산본부는 오는 10월 1일부터 제주목 관아에서 ‘전통혼례’를 시범 운영한다. 사진은 수문장 교대의식 모습. 제주도 제공

세줄 요약 제주목 관아 전통혼례 시범 운영 발표

사회적 배려 대상자 중심 4차례 모집

전통문화 체험과 원도심 활성화 기대

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제주의 대표 유적지인 제주목 관아에서 전통혼례가 열린다.제주도 세계유산본부는 오는 10월 1일부터 제주목 관아에서 ‘전통혼례’를 시범 운영한다고 14일 밝혔다.올해 전통혼례는 모두 4차례 진행된다. 혼례를 올리려는 사람이라면 누구나 신청할 수 있지만, 기초생활수급자와 차상위계층, 결혼이주자, 제주 이주자 등 사회적 배려 대상자를 중심으로 참가자를 모집한다.전통혼례는 한국의 전통문화와 제주 고유의 민속문화가 어우러진 무형유산이다. 결혼식이 서구식으로 바뀌고 전통혼례를 접할 기회도 줄어들면서 제주목 관아에서 마련되는 이번 행사가 전통문화의 가치를 되새기는 계기가 될 것으로 보인다.특히 조선시대 제주 행정의 중심지였던 제주목 관아를 배경으로 혼례가 진행되면서 제주의 역사·문화와 전통 의례를 함께 체험할 수 있다는 점에서 의미가 있다.세계유산본부는 전통혼례를 통해 가족의 의미와 지역사회 소속감을 되새기는 한편, 한복 촬영지로도 주목받는 제주목 관아의 문화적 가치를 널리 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.또 전통문화에 대한 관심이 높아지는 흐름과 맞물려 전통혼례가 원도심 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망했다.모집 일정과 신청 방법, 제공 사항 등 자세한 내용은 제주도 누리집에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있다. 문의는 제주도 세계유산본부 목관아팀으로 하면 된다.김형은 도 세계유산본부장은 “제주의 대표 유적지인 제주목 관아에서 열리는 전통혼례가 가족의 소중함을 되새기고 사회 통합을 이루는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “도민과 관광객에게는 전통문화를 향유할 기회를 제공하고 침체된 원도심에는 새로운 활기를 불어넣는 계기가 될 것”이라고 말했다.제주 강동삼 기자