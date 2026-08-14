제주목 관아서 ‘전통혼례’… 사회적 배려 대상자에 특별한 결혼식

10월부터 4차례 진행… 기초생활수급자·결혼이주자 등 우선 모집
제주의 대표 유적지인 제주목 관아에서 전통혼례가 열린다.
제주도 세계유산본부는 오는 10월 1일부터 제주목 관아에서 ‘전통혼례’를 시범 운영한다고 14일 밝혔다.
올해 전통혼례는 모두 4차례 진행된다. 혼례를 올리려는 사람이라면 누구나 신청할 수 있지만, 기초생활수급자와 차상위계층, 결혼이주자, 제주 이주자 등 사회적 배려 대상자를 중심으로 참가자를 모집한다.
전통혼례는 한국의 전통문화와 제주 고유의 민속문화가 어우러진 무형유산이다. 결혼식이 서구식으로 바뀌고 전통혼례를 접할 기회도 줄어들면서 제주목 관아에서 마련되는 이번 행사가 전통문화의 가치를 되새기는 계기가 될 것으로 보인다.
특히 조선시대 제주 행정의 중심지였던 제주목 관아를 배경으로 혼례가 진행되면서 제주의 역사·문화와 전통 의례를 함께 체험할 수 있다는 점에서 의미가 있다.
세계유산본부는 전통혼례를 통해 가족의 의미와 지역사회 소속감을 되새기는 한편, 한복 촬영지로도 주목받는 제주목 관아의 문화적 가치를 널리 알릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.
또 전통문화에 대한 관심이 높아지는 흐름과 맞물려 전통혼례가 원도심 활성화에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망했다.
모집 일정과 신청 방법, 제공 사항 등 자세한 내용은 제주도 누리집에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있다. 문의는 제주도 세계유산본부 목관아팀으로 하면 된다.
김형은 도 세계유산본부장은 “제주의 대표 유적지인 제주목 관아에서 열리는 전통혼례가 가족의 소중함을 되새기고 사회 통합을 이루는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “도민과 관광객에게는 전통문화를 향유할 기회를 제공하고 침체된 원도심에는 새로운 활기를 불어넣는 계기가 될 것”이라고 말했다.
제주 강동삼 기자
세줄 요약
- 제주목 관아 전통혼례 시범 운영 발표
- 사회적 배려 대상자 중심 4차례 모집
- 전통문화 체험과 원도심 활성화 기대
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