“에이~ 우리가 일본보다 잘 살지”…이렇게 느끼는 한국인 많아졌다는데

세줄 요약 한일 경제력 격차, 비슷하다는 인식 우세

10년 뒤 한국 추월 전망, 절반 넘어

반도체·콘텐츠 강세, 기초과학은 일본 우위

이미지 확대 일본 도쿄의 번화가 시부야 거리의 모습. 서울신문 DB

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우리나라 국민 대다수는 일본과의 경제적 격차를 거의 느끼지 않는 것으로 조사됐다. 특히 한국인 절반 이상은 10년 뒤 한국의 경제력이 일본을 앞설 것이라고 전망했다.최근 엘림넷이 운영하는 온라인 설문 플랫폼 나우앤서베이(대표 한환희)는 이달 7일부터 10일까지 사흘간 전국 20세 이상 남녀 1007명을 대상으로 ‘’한국인은 일본을 어떻게 바라보고 있는가‘ 설문조사를 진행했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.조사 결과 양국의 국가 경제력에 대해 ‘한국이 우세하다’고 답한 응답자는 33.5%, ‘일본이 우세하다’고 답한 응답자는 30.0%로 나타났다. ‘비슷한 수준’이라는 응답은 36.5%로 가장 많았다.일반 국민의 생활 수준을 놓고는 한국이 일본보다 높다는 인식이 상대적으로 강했다. ‘한국이 높다’는 응답이 37.2%로 ‘일본이 높다’는 응답(23.3%)보다 13.9%포인트 많았다.미래 전망에 대한 자신감은 더욱 두드러졌다. 10년 뒤 한국과 일본의 경제 격차를 묻는 질문에는 응답자의 절반이 넘는 51.9%가 ‘한국이 일본을 추월할 것’이라고 전망했다. 이는 ‘일본의 우위’(14.0%)를 예측한 비율보다 3.7배가량 높은 수치다.산업 영역별 경쟁력 평가에서는 전체 13개 분야 중 9개 분야에서 한국이 우위를 점한 것으로 나타났다. 완제품 및 콘텐츠 시장에서는 높은 경쟁력을 보였으나, 기술의 뿌리가 되는 기초과학 영역에서는 일본의 기술력을 더 높게 평가했다.반도체(4.25점)를 필두로 문화콘텐츠(4.07점), 조선·해양(4.01점)이 ‘한국 절대 우세’ 그룹에 이름을 올렸다. 이어 인공지능(AI)·소프트웨어(3.73점), 이차전지(3.72점), 가전·전자(3.71점), 방위산업(3.59점), 바이오·헬스케어(3.26점), 자동차·모빌리티(3.24점) 순으로 한국의 우세 평가를 받았다.반면 기초과학·원천기술은 2.69점으로 조사 대상 산업 가운데 유일하게 일본이 우위에 있다는 평가를 받았다.김민지 기자