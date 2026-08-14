양양군 산불 확산 막기위해 안전공간 조성한다

세줄 요약 산불방지 안전 공간 조성사업 추진

성산 사랑마을요양원 주변 완충지대 조성

입목 98주 제거로 확산 차단 계획

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강원 양양군은 산불방지 안전 공간 조성사업을 추진한다고 14일 밝혔다. 대형 산불을 막아 군민의 생명과 재산을 보호하기 위해서다.군은 대상지로 현남면 하월천리 산23번지 일원에 있는 성산 사랑마을요양원을 선정하고 이달 말부터 다음 달 초까지 사업을 진행한다.이번 사업의 핵심은 주요 보호시설과 산림 사이에 이격 공간과 완충지대를 조성하는 것이다.불길이 시설로 옮겨붙는 것을 막고 대피 시간을 확보하기 위해서다.성산 사랑마을요양원에는 거동이 불편한 어르신들이 거주중이라 산불 발생 시 신속한 대피가 어려워 안전 공간 조성이 절실한 곳이다.양양군은 1500만원을 들여 요양원 시설물 외곽을 따라 20∼25ｍ 폭의 완충지대를 조성하고, 입목 98주를 선별 제거해 산불 확산을 차단할 계획이다.군 관계자는 “피난 약자 시설은 산불 발생 시 인명 피해로 직결될 수 있어 철저한 예방이 최우선”이라고 말했다.양양 김정호 기자