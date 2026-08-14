장마 뒤 눅눅함 털어내던 제주 ‘마불림제’… 습기제거제로 되살린다

제주민속자연사박물관, 26일 세시풍속 체험

‘우리 가족 모다들엉 박물관 나들이’ 행사 열어

이미지 확대 제주민속자연사박물관은 오는 26일 오후 1시부터 4시까지 박물관 광장에서 월별 세시풍속 체험 프로그램 ‘우리 가족 모다들엉 박물관 나들이’를 연다. 제주민속자연사박물관 제공

이미지 확대 제주민속자연사박물관 제공

세줄 요약 마불림제, 제주 세시풍속 체험으로 재해석

습기제거제 만들기 통해 전통 의미 전달

무료 선착순 100명, 현장 참여 방식

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주의 옛 세시풍속인 ‘마불림제’가 가족 체험 프로그램으로 되살아난다.장마가 끝난 뒤 눅눅해진 신당과 제기 등 의례용 기물을 정비하던 전통을 생활 속 습기제거제 만들기로 재해석했다.제주민속자연사박물관은 오는 26일 오후 1시부터 4시까지 박물관 광장에서 월별 세시풍속 체험 프로그램 ‘우리 가족 모다들엉 박물관 나들이’를 연다고 14일 밝혔다.8월 프로그램의 주제는 마불림제다. 음력 7월 15일 백중을 전후해 습기로 눅눅해진 신당과 기물을 손질하고 마을의 안녕과 풍요를 기원했던 제주 고유의 의례다.이번 체험에서는 마불림제에 담긴 의미를 오늘날의 생활문화로 풀어내 습기제거제를 직접 만들어본다. 전통 의례를 단순히 소개하는 데 그치지 않고 가족이 함께 체험하며 제주 세시풍속을 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성했다.체험은 무료이며 선착순 100명까지 참여할 수 있다. 별도 예약 없이 행사 당일 현장에서 참여하면 된다. 준비된 재료가 소진될 경우 조기에 마감될 수 있다. 비가 내리면 바다전시관 앞마당이나 사회교육실로 장소를 옮겨 진행한다.‘우리 가족 모다들엉 박물관 나들이’는 11월까지 매월 마지막 주 수요일 ‘문화가 있는 날’에 맞춰 이어진다. 9월에는 감물염색, 10월에는 낙인과 귀표, 11월에는 동지를 주제로 한 체험 프로그램이 마련된다.부용식 제주민속자연사박물관 연구과장은 “조상들이 계절의 변화에 맞춰 살림과 마음을 정비하던 지혜를 오늘의 생활 체험으로 풀어봤다”며 “가족이 함께 만들어보는 사이 제주 전통문화의 의미가 자연스럽게 다가가길 바란다”고 말했다.제주 강동삼 기자