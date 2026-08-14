발달장애·장애아동 맞춤형 서비스…부산 지원센터 개소

세줄 요약 부산 장애아동·발달장애인지원센터 개소

개인별 지원계획·복지연계·부모교육 지원

영유아 조기개입과 가정방문 상담 제공

이미지 확대 부산시 장애아동·발달장애인지원센터. 부산시 제공

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장애아동과 발달장애인, 가족을 위한 지원 거점 ‘부산시 장애아동·발달장애인지원센터’가 14일 문을 열었다.센터는 장애아동 개인별 지원계획 수립, 영유아 발달 상담 및 조기 개입 지원, 장애아동 지원 네트워크 구축, 부모 교육 및 가족 지원 등 장애아동과 가족에게 필요한 서비스를 연계·지원하는 역할을 한다.먼저 장애 특성과 발달 수준을 고려한 장애아동 개인별 지원계획을 수립하고, 복지서비스 연계와 모니터링을 통해 아동과 가족의 욕구와 이익을 최우선으로 보장할 수 있도록 지원한다.18세 미만 등록 장애아동은 읍·면·동 주민센터 또는 센터에 개인별 지원계획 수립을 신청할 수 있다. 9세 미만은 장애 등록이 돼 있지 않더라도 발달 재활서비스 결정서나 장애 의심 의사 소견서를 제출하면 된다.센터는 발달 지연 위험이 있는 영유아 조기 개입서비스도 제공한다. 조기 개입전문가가 가정을 방문해 가족의 일상에서 자녀의 발달을 촉진할 수 있는 상호작용 방법과 양육 기술을 부모에게 직접 지도한다.황순길 부산시 사회복지국장은 “장애아동과 가족에게 꼭 필요한 서비스를 신속하게 연결하는 지역사회 통합지원의 출발점이 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.한편, 보건복지부는 장애아동지원센터 설치를 의무화한 개정 장애아동 복지지원법 개정에 따라 시도별 1곳 설치를 목표로 센터 설립을 추진 중이다.부산 신정훈 기자