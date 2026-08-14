부산시설공단, AI 활용 중대재해 예방체계 스마트 혁신

안전보건서류 검토부터 디지털화…현장 실증 완료, 전 사업장 확산 추진

이미지 확대 부산시설공단 ‘AI 기반 도급사업 안전보건 서류 디지털 체크리스트 시스템’. 공단 제공​

세줄 요약 AI 학습조직 통한 안전업무 개선 아이디어 발굴

도급사업 서류 점검 디지털 체크리스트 개발

자갈치시장 공사 현장 실증으로 활용성 검증

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부산시설공단이 인공지능(AI)을 활용한 중대재해 예방 관련 업무 디지털화 및 공사 현장 실증 등 안전관리 업무 스마트 혁신에 나섰다.부산시설공단은 AI 학습조직 활동을 통해 ‘AI 기반 도급사업 안전보건 서류 디지털 체크리스트 시스템’​을 개발했다고 14일 밝혔다.AI 학습조직은 반복적으로 이뤄지는 안전 행정 업무의 효율성 제고, 현장 중심의 중대재해 예방체계 강화를 위한 업무개선 아이디어 발굴에 중점을 두고 활동했다. 특히 단순히 AI 기술 학습에 그치지 않고, 실제 업무에 적용할 수 있는 AI 활용 방안을 직접 발굴하고 이를 시스템으로 구현했다.이번에 개발한 디지털 체크리스트 시스템은 흩어진 관계 법령과 지침 정보를 기반으로 AI를 활용해 도급사업 안전보건 서류 검토 절차를 표준화했다. 관계 법령과 지침의 개정 사항을 신속하게 반영할 수 있도록 해 검토 과정에서 발생할 수 있는 누락과 인적 오류를 막고 담당자별 업무 편차를 줄였다.PC와 모바일 환경에서 모두 이용할 수 있도록 시스템을 구축하고 시범운영을 통해 안정성과 사용자 편의성, 현장 적용성을 확보하는 한편 자갈치시장 공사 발주 과정에 실제 적용하는 현장 실증을 완료해 실효성과 현장 활용 가능성까지 검증했다.공단은 디지털 체크리스트 시스템을 전 사업장에 배포해 도급사업 안전보건 서류 검토 업무에 활용하고, 운영 과정에서 현장 의견을 수렴해 기능을 보완할 예정이다.이성림 부산시설공단 이사장은 “AI 학습조직을 통해 직원들이 직접 업무 개선 아이디어를 발굴하고 이를 실제 현장 업무에 적용했다는 점에서 의미가 크다”라며 “AI를 단순한 기술 도입에 그치지 않고 현장 안전을 높이고 업무의 실질적인 변화를 만들어내는 도구로 활용해 나가겠다”라고 밝혔다.부산 신정훈 기자