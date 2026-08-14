증평군 숨은 재능찾기 프로젝트 추진...15명 모집

세줄 요약 교육부 지원사업 선정, 숨은 재능찾기 추진

경력 공백 주민 발굴, 재능기부·강사 활동 연계

25~28일 무료 교육, 선착순 15명 모집

이미지 확대 증평군청.

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충북 증평군은 ‘숨은 재능찾기 프로젝트’를 운영한다고 14일 밝혔다.교육부 주관 ‘지역평생교육 활성화 지원사업’에 선정돼 추진되는 이 사업은 실력 있는 주민을 발굴해 재능기부 등 그들의 사회활동을 지원하기 위해 마련됐다.군은 관내에 군부대가 있고 귀농·귀촌 등으로 새로운 주민의 유입이 이어지고 있어 잠재력을 가진 주민이 상당수 있을 것으로 기대한다.대상은 결혼·육아·이주 등으로 경력 공백을 겪었거나 직업 경험과 생활 속 전문성을 갖고 있으면서도 이를 펼칠 기회가 없었던 주민들이다.자신의 경험을 나누며 새로운 활동을 시작하고 싶은 주민이면 누구나 참여할 수 있다.교육은 오는 25일부터 28일까지 4일간 진행된다. 첫날은 창의파크에서, 26일부터 28일까지는 34플러스센터에서 오전 9시 30분부터 오후 3시까지 운영된다. 교육비는 무료다.교육 기간 동안 적성검사, 성격유형검사, 자아찾기 등이 진행된다. 군은 이를 통해 재능기부를 할 정도의 수준을 갖춘 주민을 발굴해 동네배움터 강사로 활동하게 한다는 계획이다.또한 취·창업 등 새로운 경제활동으로 전문성을 확장할 수 있는 기회도 지원할 예정이다.참가 신청은 오는 24일까지 증평군평생학습관 홈페이지를 통해 하면 된다. 선착순 15명을 모집한다.군 관계자는 “지역 곳곳에 아직 발견되지 않은 주민들의 경험과 재능이 많다”며 “평생교육이 주민의 활동과 일, 정주로 이어지도록 하겠다”고 말했다.증평 남인우 기자