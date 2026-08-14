치매 환자 떡 먹다 질식사…주간보호센터 대표 ‘관리 소홀’ 기소

세줄 요약 대구 주간보호센터 치매 환자 떡 질식사

검찰, 대표 관리 소홀 업무상과실치사 기소

위험성 인지 후 주의 의무 미이행 판단

이미지 확대 검찰 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구의 한 주간보호센터에서 60대 치매 환자가 떡을 먹다 질식해 숨지면서 센터 대표가 재판에 넘겨졌다.대구지검 서부지청 형사3부(부장 최수지)는 업무상과실치사 혐의로 센터 대표 A(50대) 씨를 불구속기소 했다고 13일 밝혔다.검찰에 따르면 지난해 3월 31일 A 씨가 대표로 있는 주간보호센터에서 돌보는 B(60대) 씨가 간식으로 나온 떡을 먹다 목이 막혀 질식하면서 인근 병원으로 옮겨졌다. B 씨는 열흘 동안 의식불명 상태로 치료를 받았으나 끝내 숨졌다.검찰은 치매로 장기요양등급 3등급 판정을 받은 B 씨가 떡을 먹으면 위험할 수도 있다는 사실을 A 씨가 알고도 주의 의무를 다하지 않았다는 혐의로 기소했다.검찰 관계자는 “떡을 씹어서 삼키게 하는 등 여러 조치를 통해 질식되지 않도록 할 업무상 주의의무가 있는 것으로 판단했다”고 말했다.대구 민경석 기자