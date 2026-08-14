전설의 ‘4할 타자’ 백인천 전 감독, 뇌경색 악화로 위독

별세 알려졌으나 맥박 신호 잡혀

응급실서 산호 호흡기 부착

이미지 확대 2013년 7월 서울신문과의 인터뷰에서 야구 방망이를 들고 웃고 있는 백인천 전 감독. 서울신문 DB

세줄 요약 뇌경색 악화로 심정지 뒤 응급실 치료 중

한때 별세 오보 뒤 미세 맥박 회복 소식

가족, 연명치료 원치 않아 의료진 면담 예정

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뇌경색 악화로 별세 소식이 전해졌던 백인천(84) 전 프로야구 감독이 현재 병원 응급실에서 산소 호흡기를 착용한 채 입원 중인 것으로 전해졌다. 애초 숨이 멎으면서 숨진 것으로 알려졌으나, 이후 미세하게 맥박이 살아난 것으로 전해졌다.한국야구위원회(KBO) 등에 따르면 충남 천안에 거주 중인 백 전 감독은 14일 오전 6시쯤 심정지 상태로 구급차를 타고 거주지 인근 병원으로 옮겨졌다.병원에서 “숨이 멎었다”는 말을 들은 지인과 응급 요원들은 장례 절차 등을 준비하고자 원래 백 전 감독이 정기 검진을 받던 천안 단국대병원으로 다시 이동했고, 이동 후 멈췄던 맥박이 미세하게 살아나 오후 1시 500분 현재 산소 호흡기를 착용하고 응급실에 머물고 있다.현재 백 전 감독의 가족과 지인 등이 KBO 관계자와 백 전 감독의 상태를 주시 중이며, 곧 의료진과 면담할 예정이다. 가족은 연명 치료를 원하지 않는 것으로 알려졌다.프로야구 출범 첫해인 1982년 고인이 남긴 타율 0.412는 한국 프로야구 역사에서 유일한 4할 타율 대기록으로 남아 있다.1942년 중국 장쑤성 우시에서 태어난 고인은 아버지의 고향 평안북도 철산에서 유년기를 보낸 뒤 광복 이듬해인 1946년 해주를 거쳐 바닷길로 가족들과 함께 남측으로 내려왔다.한국전쟁 이후 성동중학교에 입학했다가 당시 경동중에서 야구를 하는 친형의 권유로 경동중으로 전학해 야구를 시작했고, 이후 경동고와 농협 야구단을 거쳐 일본 프로 무대로 진출했다.국내에서는 MBC 청룡과 삼미 슈퍼스타즈에서 현역 생활을 이어갔고, LG 트윈스와 삼성 라이온즈, 롯데 자이언츠 감독을 역임했다.박성국 기자