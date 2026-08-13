이화의료원, 몽골서 13번째 의료봉사… 누적 진료 1만 5000명 돌파

세줄 요약 몽골서 제13차 해외 의료봉사 마무리

14명 봉사단, 5개 지역 1168명 진료

15년 누적 진료 1만5000명 돌파

이미지 확대 지난달 20일 제13회 이화의료원 몽골의료봉사 발대식에서 관계자들이 단체사진을 찍고 있다. 이화의료원 제공

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이화여자대학교 의료원이 지난달 27일부터 6박 7일간 몽골 현지에서 제13차 해외 의료봉사를 성황리에 마쳤다고 13일 밝혔다.강경호 국제의료사업단장(외과 교수)을 단장으로 한 이번 봉사단은 의사, 간호사, 행정직 등 총 14명으로 구성됐다. 이들은 다르항올주 4개 지역과 울란바타르 바양골 등 5개 지역을 돌며 현지 주민 1168명을 진료했다.특히 이번 방문은 2016년부터 협력을 이어온 몽골 국립모자병원에서 진행돼 의미를 더했다. 지난 10년간의 협력 성과를 재확인하고 현지 의료진과 파트너십을 공고히 다지는 계기가 됐다.이화의료원의 몽골 의료봉사는 2011년 볼로르마 전 몽골 대통령 영부인의 초청으로 시작됐다. 코로나19 시기를 제외하고 매년 파견을 이어온 결과, 지난 15년간 누적 진료 인원은 1만 5000여명에 달한다.강 단장은 “15년간 꾸준히 이어진 활동을 통해 형제애와 인류애를 다시 확인했다”며 “앞으로도 뛰어난 진료 역량을 바탕으로 몽골과의 신뢰를 다지고 외국인 환자 유치에도 힘쓸 것”이라고 소감을 밝혔다.박영주 기자