가뭄에 타는 農心…단비 대신 소방차

경남에 국가동원령… 200대 급수



저수율 33%로 평년의 절반 이하

이미지 확대 지금은 불 말고 물이 급해요 한 달 넘게 지속된 남부 지역 가뭄으로 경남 지역에 국가소방동원령이 내려진 가운데 전국에서 소집된 소방차들이 12일 밀양시 교동 밀양종합운동장 주차장에 집결해 있다. 전날 발령된 국가소방동원령으로 전국 16개 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방 인력 400명이 13일까지 경남 전역에서 농업·생활용수 급수 지원에 나선다.

밀양 연합뉴스

이미지 확대 소방대원들이 12일 경남 밀양시 부북면 가산리의 한 논에서 급수 작업을 하고 있다. 길어진 폭염과 가뭄에 이날 기준 경남 도내 농업용 저수지 평균 저수율은 33.3%로 평년의 절반에도 못 미쳤으며, 농경지 2121㏊에 피해가 생긴 것으로 집계됐다.

밀양 연합뉴스

세줄 요약 국가소방동원령 발령, 전국 소방차 200대 투입

경남 밀양 등 농업용수 부족, 논 급수 지원

저수율 급감, 벼·과수 피해 농가 확산

2026-08-13 1면

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“수압 너무 올리지 마. 논 망가진다.”12일 오전 11시 경남 밀양시 부북면 청운리의 한 논. 소방호스를 잡은 대원들이 목소리를 맞췄다. 화재 현장이라면 더 강한 압력이 필요하지만 이날은 달랐다. 벼가 쓰러지지 않도록 물줄기를 부드럽게 만들어야 했다.강원 홍천소방서 물탱크차 홍천2호와 소방대원들은 이날 새벽 5시 홍천을 출발해 밀양까지 달려왔다. 폭염에 이은 가뭄 장기화로 경남 지역 용수 부족이 심화하자, 지역 소방력만으로는 급수 지원에 한계가 있다고 판단한 정부가 전날 오후 8시 국가소방동원령을 발령해서다. 가뭄으로 국가소방동원령이 발령된 건 지난해 8월 강원 강릉에 이어 역대 두 번째다.전국 16개 시·도 소방본부에서 물탱크차 200대와 소방 인력 400명이 이날 오전 9시까지 경남에 집결했다. 이들은 13일까지 14개 소방서 관할에서 급수 지원을 한다.밀양에 배치된 홍천2호는 6000ℓ가량의 물을 실을 수 있다. 평소 5~5.5kgf/㎠ 수준인 수압을 이날은 2.5kgf/㎠까지 낮췄다. 벼를 살리려면 힘보다 섬세함이 먼저였다. 김명학 소방장과 정병재 소방교는 호스 방향을 조금씩 바꿔가며 2479㎡ 규모 논에 물이 고르게 퍼지게 했다. 20분 남짓 물을 쏟아낸 뒤에는 대용량 배수펌프 시스템이 마련된 밀양강 둔치로 다시 향했다.청운리 일대에서는 이틀 동안 물탱크차 2대가 총 1만630㎡ 논에 물을 댄다. 밀양 전체로 보면 경남에서 가장 많은 물탱크차 40대가 움직인다. 김 소방장은 “대민 지원도 소방관의 중요 업무인 만큼 맡은 역할에 충실하겠다”고 말했다.같은 날 부북면 운전리에서도 1322㎡ 규모의 논에 소방차가 물을 댔다. 대형 물탱크(1만 2000ℓ)차를 몰고 온 경기 이천소방서 장호원119안전센터 방재호 소방위는 “10년 전쯤 경기 안성에서 가뭄 급수를 지원한 적이 있는데 그 이후로 처음”이라고 말했다.폭염 기세는 다소 누그러졌지만 강우 부족으로 경남의 가뭄은 심해지고 있다. 최근 6개월 누적 강수량은 586.7㎜로 평년의 60% 수준이며 도내 농업용 저수지 평균 저수율은 33.3%로 평년(70.9%)의 절반에도 못 미친다. 이 때문에 이날 오후 4시까지 경남 전역에서 2500t이 넘는 농업용수 급수가 이뤄졌다.농업가뭄관리시스템 기준 밀양·거제·함안은 농업용수 가뭄 ‘심각’ 단계다. 전국 심각 단계 3곳이 모두 경남에 있다. 가뭄이 가장 심한 밀양의 농업용수 저수율은 25.7%로 평년의 34.4%에 불과하다. 통영 등 10곳은 ‘경계’, 사천 등 4곳은 ‘주의’ 단계이며 함양만 가뭄 단계에 진입하지 않았다. 생활·공업용수는 대체로 정상 공급되고 있지만 농작물 피해는 확산하고 있다. 지금껏 벼와 과수, 밭작물을 중심으로 5703농가, 2121㏊(서울 여의도 면적 7.3배)에서 가뭄 피해가 발생했다.김태용(64) 밀양시 부북면 청운마을 이장은 “지난해에는 수해, 올해는 가뭄 때문에 골치가 아프다”며 “﻿저수지 하류에서 농사짓는 곳은 반포기 상태”라고 말했다. 하늘이 야속하다는 농민들은 이른 아침 밀양 운주암에서 기우제를 지내기도 했다.경남도는 가뭄 해소에 200㎜ 안팎의 비가 필요할 것으로 보고 가뭄재난안전대책본부를 가동했다. 8월 말까지 비가 내리지 않는 상황을 가정해 저수율이 낮은 170개 저수지에 비상급수 대책을 마련하고 84곳에서는 양수저류·직접급수 등에 돌입했다. 도는 또 행정안전부, 농림축산식품부가 내려보낸 특별교부세와 재난관리기금 등을 하천물 양수·관정 개발·공공 급수 차량 동원 등에 보태 농업용수 확보, 농작물 피해 예방을 추진 중이다.밀양 이창언 기자