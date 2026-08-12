사회 진관사 태극기 관람하는 독립유공자 후손 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/08/12/20260812500217 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-08-12 17:59 입력 2026-08-12 17:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 미국, 중국, 맥시코, 카자흐스탄 등 국외 거주 5개국 독립유공자 후손 26명이 12일 오전 서울 은평구 진관사에서 진관사 태극기 원본을 관람하고 있다. 2026.8.12 도준석 전문기자 미국, 중국, 맥시코, 카자흐스탄 등 국외 거주 5개국 독립유공자 후손 26명이 12일 오전 서울 은평구 진관사에서 진관사 태극기 원본을 관람하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 국외 거주 독립유공자 후손들은 몇 개국에서 왔나? 5개국 26개국