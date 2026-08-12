경남 가뭄 지원 가던 인천·충북 소방차, 고속도로 차량화재 신속 진압

세줄 요약 가뭄 지원 이동 중 소방차, 고속도로 화재 발견

인천·충북 소방차 즉시 진화, 차량 통제 지원

오전 6시 35분 완전 진화, 인명피해 없음

이미지 확대 대전통영고속도로 발생한 차향 화재 현장. 경남지역 가뭄지원을 위해 이동하던 인천·충북 소방차량들이 화재를 진압하고 있다.

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가뭄 지원을 위해 경남 지역으로 이동하던 인천·충북소속 소방차가 충남지역 고속도로에서 발생한 차량 화재를 신속히 진압해 자칫 대형화재로 이어질 수 있는 피해를 막았다.충남도 소방본부에 따르면 12일 오전 6시 15분쯤 금산군 부리면 대전통영고속도로 하행선에서 차량 5대를 싣고 이동하던 탁송 트레일러에 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.신고받고 금산소방서에서 신속하게 출동한 가운데 경남 지역으로 이동하던 인천소방 소속 물탱크차 1대가 화재 현장을 바로 발견하고 즉시 진화에 나섰다.오전 6시 18분쯤에는 충북소방 소속 물탱크차 2대도 현장에 도착해 화재 진압을 지원하고 차량 통제에 나섰다.금산소방서 현장지휘팀도 차례로 도착해 현장을 인계받아 불은 오전 6시 35분쯤 완전히 꺼졌다.이날 불로 인명피해는 발생하지 않았다. 트레일러 운전석 뒤쪽 바퀴가 불에 탔고, 적재 차량 중 2대가 각각 앞범퍼와 하부 일부가 열에 손상되는 피해가 발생했다. 정확한 화재 원인은 조사 중이다.도 소방본부 관계자는 “지역을 넘어 재난 현장에서 신속하게 대응한 소방대원들이 화재를 발견한 즉시 진압에 나서 피해 확산을 막을 수 있었다”고 말했다.천안 이종익 기자