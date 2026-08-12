세줄 요약 고용노동부 주관 노사문화 우수기업 선정

정기 노사협의회·상시 소통으로 제도 개선

가족친화·유연근무·복리후생 개선 추진

이미지 확대 부산신용보증재단, 고용노동부 주관 ‘상생 노사문화 우수기업’ 선정. 재단 제공

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부산신용보증재단은 고용노동부 주관 ‘2026년 노사문화 우수기업’으로 선정됐다고 12일 전했다.노사문화 우수기업은 상생 노사협력 및 사회적 책임을 모범적으로 실천하는 기업과 기관을 선정하는 제도다.재단은 정기적인 노사협의회와 노사 상시 소통을 통해 직원 의견을 제도 개선에 반영하고, 노동이사제와 주니어보드 등 다양한 참여 채널을 운영한 점에서 높은 평가를 받았다.재단은 그동안 일·생활 균형을 위한 가족친화제도와 유연근무 활성화, 근무 환경 및 복리후생 개선을 추진해왔다. 또 비정규직 등 다양한 고용 형태의 구성원 처우 개선과 노사 공동 사회공헌활동을 통해 상생 문화를 지역사회로 전파해왔다.장미임 이사장 직무대행은 “앞으로도 직원이 체감할 수 있는 근로환경 개선과 열린 소통을 통해 지속 가능한 노사문화를 발전시켜 나갈 것“이라고 밝혔다.부산 신정훈 기자