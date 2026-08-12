충주시 스마트폰 앱으로 어르신 돌봄 강화한다

세줄 요약 충주시, NHN와플랫과 AI 통합돌봄 협약 체결

스마트폰 앱으로 어르신 250명 돌봄 서비스 제공

움직임 감지·안부 확인·건강 관리 기능 도입

이미지 확대 충주시청.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 충주시는 12일 시니어 돌봄 전문 기업인 ‘NHN와플랫’과 인공지능(AI) 기반 통합돌봄 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.이 사업은 1300만원을 투입해 연말까지 관내 돌봄 대상 어르신 250명에게 AI를 활용한 돌봄 서비스를 제공하는 것이다.별도 장비 없이 읍면동 담당자가 가정을 방문해 어르신 스마트폰에 ‘AI 생활 지원사’ 앱을 설치하면 된다.이 앱은 24시간 동안 어르신의 움직임이 없으면 알림이 울린다. 이 알림에도 어르신의 반응이 없으면 관제센터가 전화를 걸어 안부를 확인한다. 어르신이 안부 전화를 받지 않으면 읍면 담당자가 가정을 방문한다.어르신들은 앱을 통해 심박수와 스트레스 측정 등 건강도 관리할 수 있다.시는 다음 달부터 해당 서비스를 시행하고 향후 지원 범위를 단계적으로 확대할 방침이다.충주 남인우 기자